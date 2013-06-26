به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به آغاز به کار مدارس در طرحهای اوقات فراغت و ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده ضروری است تجهیز مدارس در اولویتهای برنامه ریزی استان قرار گیرد.

وی در خصوص درخواست آموزش و پرورش برای افزایش اعتبارات این حوزه با بیان اینکه در حال حاضر نحوه تخصیص اعتبارات در تمامی استانها مشابه هم است، تصریح کرد: اولین اعتبار ابلاغی به استان در سال جاری 172 میلیارد ریال است.

نیکزاد افزود: مبلغ اعتبار دریافتی قابل توجه نبوده و حتی در صورت اختصاص به هر یک از شهرستانها، فرمانداران مربوطه را راضی نخواهد کرد.

استاندار اردبیل تاکید کرد: برای رفع این مشکل به هر یک از شهرستانها ضریبی تخصیص یافته تا بر مبنای آن سهم اعتباری مشخص شود.

به گفته نیکزاد با توجه به اهمیت تجهیز مدارس در این مقطع از سال تاکید ویژه به سهمیه اعتباری اختصاصی این موضوع شده است.

وی افزود: ضروری است اجرای طرحهای نوسازی و تجهیز و توسعه مدارس متناسب با اولویتها و بر مبنای ضروریات انجام شود.

چارچوب نامگذاری برای مدارس مشخص شود

نیکزاد همچنین در خصوص گلایه برخی خیرین مدرسه ساز در نامگذاری مدارس به نامهای غیر از خیرین، تصریح کرد: اگر قولی به خیری داده شده است نباید بی پاسخ بماند.

وی با بیان اینکه رفع این مشکل می تواند با مشخص کردن چارچوب نامگذاری برای مدارس صورت گیرد، اضافه کرد: دستگاههای دخیل در این امر چارچوب و قاعده نامگذاری برای مدارس تعریف کنند تا بعدها انتقادی به گوش نرسد.

تقدیر از فعالان طرح ریشه کنی بی سوادی

استاندار اردبیل در خصوص دست یابی اردبیل به رتبه دوم کشوری در طرح ریشه کنی بی سوادی اضافه کرد: در حال حاضر استان اردبیل جزو استانهای مطرح در امر سواد آموزی است.

وی افزود: با ادامه اجرای این طرح در آینده نزدیک می توان جشن ریشه کن شدن بی سوادی در استان را شاهد بود.

به گفته نیکزاد از فعالان طرح ریشه کن کردن بی سوادی استان با اهدای لوح و جوایزی در ماههای آتی تقدیر خواهد شد.