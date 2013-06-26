به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، سناتور "هری رید" با اشاره به اینکه سنا در 24 آتی این پیش نویس را تصویب می کند به مشکل بودن تصویب آن در مجلس نمایندگان با توجه به حضور بیشتر جمهوریخواهان در این بخش از کنگره؛ تاکید کرد.

در حال حاضر دموکرات ها اکثریت سنا و جمهوریخواهان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در کنگره این کشور به خود اختصاص داده اند.

در همین رابطه "جان بونر" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این پیش نویس را اگر اکثریت مجلس از آن حمایت نکند به رای نخواهد گذاشت.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود که سنا حداکثر تا فردا پنجشنبه این پیش نویس را تصویب کند از همین رو بونر تحت فشار است تا هر چه سریعتر تصمیم خود را در خصوص این پیش نویس اتخاذ کند.

نظر به محبوبیت بیشتر دموکرات ها در میان مهاجرین آمریکایی، جمهوریخواهان معتقدند که کاخ سفید این پیش نویس را برای افزایش شانس خود برای پیروزی در انتخابات آتی به کنگره ارائه کرده است.