به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، سودان جنوبی صد و هشتاد و نهمین جمعیت ملی صلیب سرخ و هلال احمر جهان و بخشی از نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر شد. این اتفاق دو سال پس از استقلال دولت سودان جنوبی رقم خورد.

"فیلیپ اشپوری" مدیر حقوق بین‌الملل و همکاری‌ کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در این رابطه گفت: به‌رسمیت شناختن جمعیت صلیب سرخ سودان جنوبی نقطه‌ عطفی برای نهضت است. استقبال از این جمعیت ملی موجب خرسندی ما است و اطمینان داریم که این جمعیت ماموریت نهضت را که همان پیشگیری و تسکین آلام انسان‌ها در هر جای جهان است اجرا خواهد کرد.

مسئولیت به‌رسمیت‌شناختن جمعیت‌های ملی جدید برعهده‌ کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ است. منشور نهضت، 10 شرط را برای به‌رسمیت شناختن یک جمعیت ملی در نظردارد از جمله این که جمعیت ملی باید در قلمرو دولت مستقلی شکل گرفته باشد که خود از دولتهای متعهد به کنوانسیون اول ژنو 1949 بوده و تحت قوانین داخلی خودمختار باشد و اجازه‌ پایبندی به اصول بنیادین نهضت را در هر زمانی با جمعیت بدهد.

جمعیت صلیب سرخ سودان جنوبی به‌عنوان یک جمعیت ملی، مطابق با منشور نهضت، دامنه‌ گسترده‌ای از فعالیت‌های بشردوستانه را اجرا می‌‌کند. در کنار ارائه‌ خدمات مدیریت سوانح غیرمترقبه و مراقبت‌های درمانی، این جمعیت اطلاعات مربوط به اصول بنیادین، حقوق حمایت‌کننده از نشان‌های صلیب سرخ و هلال احمر، حمایتی که این نشان‌ها تأمین می‌کنند و حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نیز ارائه می‌کند.

گفتنی است نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمربزرگ‌ترین شبکه‌ بشردوستانه در جهان متشکل از کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر است که تا به امروز، 189 جمعیت ملی را شامل می شود.