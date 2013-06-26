به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه که همزمان در دهه تولید ملی در محل نمایشگاه بین المللی بوشهربرگزار می‌شود درآن توانمندی های صنعتی، معدنی و تجاری استان بوشهر ارائه می‌شود.

وی گفت: از مهمترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه حمايت بيشتر از واحدهاي توليدي اين استان ،به نمايش گذاشتن توان صنعتي استان، اهميت به توليدات داخلي، فرهنگ سازي مصرف كالاي داخلي و قدرداني از زحمات فعالين اين بخش است

تابش گفت: این نمایشگاه که ازفردا افتتاح می‌شود تا دهم تيرماه برپاست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از بهره برداری 4 واحد تولیدی در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 22 واحد دیگر نیز در دست اجراست که برای راه اندازی این واحدها سه میلیون و 314 هزار یورو و 126 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که با افتتاح این واحدها زمینه اشتغال 4هزار و 540نفر در استان فراهم می‌شود.

تابش میزان ذخائر معدنی استان را 4میلیارد تن دانست و گفت:برای شناسایی این ذخائر فراخوان اعلام شده است.

وی گفت: امسال 19فقره گواهی کشف، 23 فقره پروانه بهره برداری در بخش معدن و 698 پروانه بهره برداری بخش صنعت صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از راه اندازی میدان میوه و تره‌بار در سالجاری خبرداد و گفت: با راه اندازی این میدان قیمت های میوه و تره بار با کنترل بیشتری به مردم عرضه می‌شود.

تابش همچنین با بیان اینکه در آینده نزدیک درآمد معادن جایگزین درآمدهای نفتی می‌شود بیان کرد: لازمه استفاده و بهره برداری ازمعادن دریافت مجوز رسمی برداشت از معادن است در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونمی خواهد شد.