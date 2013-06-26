علی اصغر وحیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معاونت غذا و داروی علوم پزشکی همدان با حساسیت در تمام فصول سال امر نظارت و کنترل بر مواد غذایی را کنترل می کند، افزود: در فصل گرم تابستان علاوه بر این بحث، لبنیات و فرآورده هایی که احتمال آلودگی های بیشتری دارند و فرآورده های گوشتی، توجه بیشتری می طلبد.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی همدان با اشاره به تمرکز این معاونت بر موادی چون بستنی ها نیز گفت: بحث بهداشتی محیط بستنی فروشی ها بر عهده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است.

وی همچنین در بحث داروخانه های استان همدان نیز عنوان کرد: در چند نقطه از همدان نیاز به احداث داروخانه شبانه روزی وجود دارد و این پیشنهاد نیز ارائه شده اما متاسفانه تا به حال از این ظرفیت استقبالی صورت نگرفته است.

وحیدی نیا با بیان اینکه در شهرک فرهنگیان و ناحیه پل رسالت نیاز به احداث و ایجاد داروخانه های شبانه روزی احساس می شود، افزود: اعلام نیاز این موضوع مطرح شده و متقاضیانی نیز آمدند و منصرف شدند.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی همدان ابراز داشت: در قسمت جولان همدان نیز ایجاد درمانگاه شبانه روزی احساس می شود که بر این اساس طبق اولویت هایی که وجود دارد اجازه تاسیس داروخانه در این مکان نیز داده می شود.

وی اضافه کرد: در نهاوند نیز احداث داروخانه شبانه روزی احساس می شد که خوشبختانه یک متقاضی وارد شد و کارهای ایجاد آن در حال انجام است.

وحیدی نیا همچنین گفت: احداث داروخانه شبانه روزی به بخش خصوصی واگذار شده و دانشگاه کمکی در این زمینه نمیکند بلکه تنها اولویت ها را مشخص کرده و مجوز احداث داروخانه را برای افراد واجدشرایط صادر می کند.

وی در پایان سخنانش عنوان داشت: در حال حاضر 156 دارو در استان همدان فعال است که نیمی از این تعداد در شهرستان همدان است.