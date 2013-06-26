فنرباغچه و بشیکتاش از حضور در مسابقات اروپایی محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال فنرباغچه و بشیکتاش ترکیه به دلیل فساد مالی به ترتیب از رقابتهای لیگ قهرمانان و لیگ اروپا محروم شدند. البته مجازات فنرباغچه سنگین‌تر است. این تیم سه سال از حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا محروم می‎شود و از سال سوم به مدت پنج سال به صورت مشروط در این مسابقات شرکت خواهد کرد. بشیکتاش هم در فصل 14-2013 قادر به شرکت در رقابتهای لیگ اروپا نخواهد بود.

یوفا به دو باشگاه مهلت داده تا در این خصوص فرجام‌خواهی کنند.

محرومیت این دو باشگاه از حضور در رقابتهای اروپایی فصل آینده یعنی که بورسا اسپور از فصل آینده در لیگ قهرمانان اروپا شرکت خواهد کرد و کایزری اسپور و کاسیمپاسا در لیگ اروپا حضور پیدا می‌کنند.