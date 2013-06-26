به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، دادستانی کل مصر به ریاست "اسامه الحنفی" عصر روز گذشته 5 تن از متهمان پرونده کشتار 4 شهروند شیعه در مصر را به زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام قتل، حمل سلاح و برهم زدن امنیت عمومی به زندان محکوم شده اند.

پیش از این دستور بازداشت 20 تن از اهالی روستای ابومسلم از توابع مرکز ابوالنمرس در استان الجیزه که مظنون به کشتن 4 شهروند شیعه در این منطقه بودند صادر شده بود و نیروهای امنیتی مصر توانستند تاکنون 8 نفر از متهمان را بازداشت کنند.

گفتنی است شماری از اهالی روستای ابومسلم از توابع ابوالنمرس در استان الجیزه روز یکشنبه به منزل یکی از شهروندان شیعه حمله کردند و آن را به آتش کشیدند که بر اثر این اقدام 4 شهروند شیعه از جمله حسن شحاته یکی از رهبران شیعه مصر شهید و 8 نفر دیگر زخمی شدند. این اقدام با موجی از خشم شخصیت های و جریان های سیاسی مصر و منطقه روبرو شده است.