به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی سه شنبه شب در دیدار با کارکنان اداره آب شهري و روستايي سیرجان در خصوص آب شرب شهر و روستا از روساي ادارات ذيريط خواست خصوصا در تابستان كه سرانه‌مصرف آب بالاست، با اطلاع‌رساني صحيح از مردم بخواهند در مصرف آب صرفه‌جويي كنند.

توحيدي ادامه داد: به علت بروز بيماري‌هاي واگيردار در تابستان باید باقيمانده كلر در آب طي 12 يا 14 ساعت توسط دستگاه‌هاي مخصوص اندازه گيري شود.

همچنين وي ادامه داد: بهداشت آب در تابستان بايد رعايت شود چرا كه عدم رعايت بهداشت آب باعث بروز بيماري هاي عفوني روده‌اي شده و جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد.

فرماندارسيرجان در خصوص مشتركيني كه در مصرف آب صرفه‌جويي نمي‌كنند و بيهوده آب را هدر مي‌دهند، گفت: بايد بر اساس قانون با آنان برخورد شود.

وي اظهار داشت: اگر پروسه تهيه يك متر مكعب آب را در نظر بگيريم و آن را به مردم نشان دهيم مشتركين اين پروسه مي‌بينند كه چه هزينه گزافي صرف تهيه يك متر مكعب آب شده است در آن صورت است كه مردم از مصرف بي‌رويه آب خودداري مي‌كنند.

فرماندار از روساي اداره آب شهر و روستا سیرجان خواست در خصوص صرفه‌جويي آب در بين مردم فرهنگ‌سازي كنند و گفت: باید با برنامه ريزي دقيق شرايط بحران آب را در نظر بگیریم تا با كمبود آب در فصل تابستان مواجه نشويم.