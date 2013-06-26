به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دیروز دو فوریت لایحه اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه را به تصویب رسانده بودند امروز با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به دولت اجازه دادند تا سهام خود را در بانک جهانی افزایش دهد.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد به منظور حفظ قدرت رای و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و گذار از طریق پذیره نویسی تعداد 434 سهم به صورت تعهدی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم جهت پذیره نویسی سهام مذکور و مشارکت در برنامه تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و گذار را به مورد اجرا گذارد.

وکلای ملت با 128 رای موافق 3 رای مخالف 6 ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.