به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه بررسی کلیات لایحه اجازه افزایش سهام جمهوری اسلامی در بانک بین المللی ترمیم و توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی در موافقت با این طرح گفت: روابط بین الملل بر اساس معادلات خاصی استوار است یکی از این معادلات قدرت و نقش است، هر چه قدرت دولت ها بیشتر باشد نقش آفرینی آنها در صحنه بین الملل بیشتر خواهد بود. یکی از مولفه های افزایش قدرت افزایش سهام ایران در بانک جهانی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این هزینه- فایده نیز یکی از معادلات جهانی است، امروز هر کس در جامعه بین الملل هزینه بیشتری بپردازد فایده بیشتری دریافت می کند، ما با افزایش سهام خود در بانک جهانی جایگاه جمهوری اسلامی را در سازمان های بین المللی بالا می بریم.

شفیعی اقتدار- پرستیژ بین الملل را از قواعد حاکم بر جامعه بین المللی خواند و گفت: امروزه بسیاری از کشورها برای اینکه در جامعه بین الملل پرستیژ به دست آورند نقش آفرینی خود را در نهادهای بین المللی افزایش می دهند.

وی تاکید کرد: ما نباید با تحلیل های ضعیف از نقش آفرینی ایران در جامعه بین الملل جلوگیری کنیم.

شفیعی در پایان گفت: افزایش سهام ایران موجب ارتقای جایگاه بین المللی ایران در بانک جهانی خواهد بود و هزینه ای برای کشور ندارد.

در ادامه مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان نیز در موافقت با این لایحه گفت: ایران در عوض پرداخت حق عضویت در بانک جهانی تسهیلات خوبی را از این بانک دریافت کرده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران توانسته برای اجرای پروژه های فقرزدایی از تسهیلات بانک جهانی استفاده کند.

وی در پایان تاکید کرد: افزایش سهام ایران در بانک جهانی زمینه استفاده بیشتر از تسهیلات این بانک را فراهم می آورد.

کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد.