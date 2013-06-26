حجت الاسلام مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سری جدید ثبت نام های ازدواج دانشجویی، گفت: طبق روال هرسال، ثبت نامهای ازدواج دانشجویی سال جدید از مهرماه سال جاری آغاز می شود.

وی درباره اعزام دانشجویان به سفر مشهد اظهار داشت: به علت کافی نبودن بودجه، سال گذشته امکان اعزام زوجهای دانشجو به مشهد مقدس فراهم نشد.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خاطرنشان کرد: با همکاری دانشگاهها، جشن های ازدواج دانشجویی در داخل هر کدام از دانشگاههای کشور برگزار شد و امسال همین روال نیز ادامه خواهد داشت.