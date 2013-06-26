به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه گردهمایی مدیران کل ثبت احوال کشور در ساری اظهار داشت: در راستای نوین سازی ثبت احوال حرکتی دست جمعی و برنامه محور را دنبال می کنیم.

وی افزود: برای تبیین برنامه راهبردی سیاست های ثبت احوال اهداف بلندمدت و کوتاه مدت را ترسیم کرده و به دنبال روزآمد کردن ثبت وقایع حیاتی کشور هستیم. بنابراین تحقق این مهم بدون دستیابی به فناوری های جدید امکان پذیر نبوده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به این که راهبرد ثبت به موقع حیاتی این است که شبکه اعلام را در کشور گسترش دهیم افزود: در این راستا پایگاه جمعیتی کشور را در حال روزآمد کردن بوده و بالغ بر یکصد دستگاه دولتی سیاسی و اجتماعی را مشترک این پایش کردیم.

ناظمی اردکانی با بیان این که در مورد صدور اسناد هویتی در سازمان ثبت احوال اقدامات خوبی صورت گرفته است یادآور شد: تبدیل شناسنامه دست نویس به شناسنامه مکانیزه یکی از دستاوردهای ارزشمند الکترونیکی کردن اسناد سجلی بوده که از جعل هرگونه شناسنامه به شدت جلوگیری شده است.

وی از اجرای طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت پایلوت در استان قم خبر داد و گفت: این طرح به زودی در همه استان ها کشور اجرایی می شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به این که بالغ بر 15 هزار شعبه و نمایندگی ثبت احوال به پایگاه جمعیتی کشور متصل شده اند تصریح کرد: با اجرای این مهم انطباق سند هویتی از طریق استعلام الکترونیکی در کوتاه ترین زمان ممکن صورت می گیرد.

وی با بیان این که سازمان ثبت احوال با استفاده از نسخه ای از پایگاه جمعیتی توانسته در 60 هزار شعبه اخذ رای به صورت آنلاین و آفلاین قبل از ثبت رای نسبت به استعلام افراد رای دهنده اقدام کند یادآور شد: این سازمان گزارش آماری از شرکت کنندگان 24 خرداد در دست داشته و می تواند در اختیار نهادهای مسئول برای اقدامات کارشناسانه قرار دهد.

وی از تعیین تکلیف کلیه اسناد راکد در سازمان ثبت احوال کشور خبرداد و گفت: ادارات ثبت احوال استان ها باید در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف اسناد راکد خود اقدام کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان این که ثبت تغییر کدپستی از جمله راهبردهایی بوده که سازمان ثبت احوال در اجرای آن با پیشرفتهایی مواجه بوده است افزود: امید است در آینده نزدیک بتوانیم ثبت تغییر کد پستی را در کشور به صورت کامل اجرایی کنیم.

وی یادآور شد: الزامات ثبت تغییر کدپستی را با مصوبه شورای امنیت برای همه مردم فراهم می کنیم چرا که این امر برای آغاز جامعه از جنبه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است.

ناظمی اردکانی در ادامه با بیان این که سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و مسئولان کشور اصلاح شده و مورد بازنگری قرار گرفته است یادآور شد: در حال حاضر از پایگاه جمعیتی کشور بالغ بر 50 گزارش را می توان دریافت کرد.

وی از تهیه 106 میلیون سند از 120 میلیون سند هویتی کشور در قالب آرشیو الکترونیکی خبر داد و گفت: به جز 4 تا 5 استان غالب استان ها در اجرای طرح آرشیو الکترونیکی اسناد موفق بودند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان این که بخشی از کارکردهای تصدی گری سازمان ثبت احوال از طریق ایجاد و تاسیس دفاتر پیشخوان ثبت احوال به مردم سپرده شده است افزود: برای توسعه دفاتر پیشخوان ثبت احوال نیاز به ارزیابی این دفاتر در سال گذشته داریم. اگر به این نتیجه برسیم که دفاتر توانسته باشند سهولت بیشتری را در ارائه خدمت به ثبت احوال ارائه خدمت به مردم صورت دهند می توانیم توسعه این دفاتر را در سال جاری برنامه ریزی کنیم.

ناظمی اردکانی در پایان با اشاره به این که ایجاد گنجینه اسناد هویتی در سازمان ثبت احوال کشور با هدف دسترسی به دستاوردهای مهندسی فرهنگی آغاز شده است افزود: در این راستا برخی استان های کشور توانستند نسبت به تدوین گنجینه اسناد هویتی خود اقدام کنند.