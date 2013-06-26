حجت‌الاسلام محمود ملک‌دار در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: در سال جاری سهمیه عمره طلاب و روحانیون به تبع کاهش سهمیه کلی، کم شده است اما تلاش شد به گونه‌ای عمل شود تا این سهمیه بین حوزه‌های علمیه سراسر کشور توزیع شود.

وی عنوان کرد: در توزیع سهمیه‌های عمره مفرده توجه ویژه‌ای به مناطق محروم شده است اما با توجه به کمبود سهمیه‌ها نتوانستیم در هر استان به صورت کاروانی اعزام داشته باشیم.

معاون طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه با اشاره به اعزام کاروان‌ها عمره مفرده طلاب و روحانیون از اردیبهشت‌ماه سال جاری به سرزمین وحی اظهار داشت: در برخی از استان‌ها از جمله قم، تهران، اصفهان و خراسان رضوی 10 کاروان به سرزمین وحی اعزام می‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه عمره مفرده نسبت به گذشته دو برابر شده است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی طلاب و روحانیون وام های کمک هزینه سفر نیز در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام ملک دار همچنین عنوان کرد: بسته‌های فرهنگی به طلاب و روحانیون عمره گزار اهدا شده و در این راستا کتاب هایی نیز در خصوص حج در اختیار این عزیزان قرار داده شد.

وی با بیان اینکه طلاب باید خدا را به خاطر این توفیق بزرگ زیارت بیت الله الحرام و مسجدالنبی شکرگزار باشند، افزود: همایشی در مدینه و مکه نیز پیش‌بینی شده که طلاب و روحانیون عمره‌گزار از آن استفاده خواهند کرد.