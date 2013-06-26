به گزارش خبرنگار مهر، در یک اقدام خیرخواهانه که با همکاری نیکوکاران و از طریق سازمان خیریه مردم نهاد آبشار عاطفه ها انجام شد، پنج هزار سری جهیزیه به ارزش 55 میلیارد و 500 میلیون تومان به پنج هزار نوعروس ایتام، سادات و نیازمند اهدا شد.

نمایندگی استان فارس در اهدای هشت فقره جهیزیه کامل، هر کدام به ارزش حداقل 50 میلیون ریال به هشت مهرجو نیازمند سهیم بود.

این اقدام حمایتی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج و کمک به جوانان نیازمند تحت پوشش این سازمان و با جلب مشارکت های مردمی انجام شد.

سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها شعبه شیراز از سال 1388 در شیراز تاسیس شد و در حال حاضر افراد بی سرپرست،ایتام، بیماران صعب العلاج، افراد نیازمند به جهیزیه را تحت پوشش قرار داده و از طریق کمک های مردمی این نیازمندان را حمایت می کند.