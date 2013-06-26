به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه پس از نطق نمایندگان مجددا بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پیش از نطق نیز حدود یک ساعت و نیم از وقت صحن علنی به بررسی ماده 13 این لایحه اختصاص یافته بود اما به دلیل پیشنهادهای مکرر نمایندگان این ماده به نتیجه نرسید.

در پایان نمایندگان با تصویب این ماده شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها را تعیین کردند. بر این اساس این شرایط عبارتند از:

1- تابعیت ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی

3- عدم سوء پیشینه کیفری

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر و شکستگی و افلاس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه

8- داشتن حداکثر 75 سال سن در زمان ثبت نام

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

بر اساس تبصره این ماده کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذیصلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه انجام می پذیرد.

نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

این ماده با 117 رای موافق، 5 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

علاوه بر این با پیشنهاد حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد یک تبصره به این ماده الحاق شد که بر اساس آن افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته فوق الذکر رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون شهرستان است.