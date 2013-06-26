به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا صالحی ظهر چهارشنبه در جلسه ای که با حضور سردار احمدی‌مقدم برگزار شد به حماسه سیاسی مردم در انتخابات 24 خردادماه اشاره کردوافزود: نیروی انتظامی با تمام توان و نیرو در خلق این حماسه بزرگ تلاش کرد.

وی اظهار داشت: انتخابات در استان زنجان بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد و امنیت کامل در انتخابات برقرار بود.

فرمانده انتظامی استان زنجان به افزایش رضایت شهروندان از اقدامات نیروی انتظامی اشاره کرد و یاد آورشد: این افزایش رضایت در بین اصناف هم قابل مشاهده است.

سرهنگ صالحی گفت: نیروی انتظامی توجه ویژه ای به کشف جرم دارد .

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم این استان قانونمند دار هستند و پرسنل بسیار زحمتکشی در راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور خدمت می کنند تصادفات در این استان به صورت خیلی جدی کاهش چشمگیری داشته است و همچنین این استان رکورد دار کاهش تصادفات منجر به فوت است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: زمان حضور پلیس در صحنه جرم کاهش یافته است و این امر مهم تخصصی بودن و فعال بودن پلیس زنجان را می رساند.

سرهنگ صالحی افزود: تامین امنیت برنامه‌های محرم هم از دیگر موفقیت‌های نیروی انتظامی استان زنجان است.

وی،به اقدامات انجام شده برای ارتقای وضعیت کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح حضرت زینب (س) برای خانواده شهداء، توجه به مسکن و امرار و معاش کارکنان و پرسنل توجه ویژه ای شده است.