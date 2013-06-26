به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه اعلام کرد که حسین عبدالله عبدالکریم یکی از رهبران این ائتلاف به شهادت رسید. مزدوران رژیم آل خلیفه در بحرین روز گذشته به منزل وی در شهرک سار یورش بردند.

ائتلاف 14 فوریه خاطرنشان کرد: این اقدام درچارچوب توطئه های تروریستی و خونین مسئولان بحرین علیه جوانان انقلابی و رهبران میدانی این کشور صورت می گیرد. این ائتلاف در ادامه از جوانان انقلابی و تمامی شهروندان بحرین خواست که مشارکت گسترده ای در مراسم تشییع حسین عبدالله عبدالکریم داشته باشند و این جنایت وحشتناک را محکوم کنند.

در همین راستا ائتلاف 14 فوریه در پی شهادت حسین عبدالله عبدالکریم صبح امروز در حمایت از گزینه مقاومت تمامی خیابان های عمومی و تقاطع های مهم در شهرک های ستره، سلماباد، اسکان، مهزه و توبلی را بستند.