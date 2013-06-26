ادارات بايد بانك فعالان قرآني را تشكيل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا قاسمي فرزاد در شوراي هماهنگي و گسترش فرهنگ قرآني كه قبل از ظهر چهارشنبه در استانداري همدان برگزار شد با بيان اينكه فرصت كمي تا آغاز ماه مبارك رمضان باقي مانده است، افزود: هدف اين است كه بتوانيم بهره كافي را از اين ماه مبارك ببريم.

وي با اشاره به اينكه بايد از مناسبت ها بهره فرهنگي لازم را ببريم، ادامه داد: دستگاه و نهادهاي دولتي موظفند كه گزارش فعاليت هاي قرآني خود را به صورت ماهانه به اداره ارشاد ارسال كنند.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان در ارتباط با بحث كرسي تلاوت قرآن كريم اظهار داشت: اعتقاد ما اين است كه كرسي تلاوت قرآن با نظم برگزار شود چراكه مي تواند يكي از افتخارات استان همدان باشد.

قاسمي فرزاد با بيان اينكه صداو سيماي همدان بايد ترتيبي دهد تا كرسي هاي تلاوت قرآن هم به صورت استاني و هم به صورت كشوري پخش شود، عنوان كرد: تاكيد بر اين است كه كرسي هاي تلاوت قرآن با حضور جوانان و نوجوانان برگزار شود.

وي در بحث جوايز قرآني گفت: جوايز قرآني 114 جايزه است كه با توجه به اعداد مبارك سطح بندي مي شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان با بيان اينكه بايد استعدادهاي قرآني شناسايي شوند، ادامه داد: بايد ساز و كارها مشخص شود كه كساني كه داراي استعداد در حفظ و يا قرائت قرآن هستند شناسايي شوند و اين افراد نبايد رها شوند.

عليرضا قاسمي فرزاد با بيان اينكه سايت قرآني بايد تشكيل شود، اظهار داشت: براي استان همدان بايد يك سايت استاني قرآني داشته باشيم.

وي با تاكيد بر اينكه برگزاري جلسات قرآن در محلات و مساجد بايد انجام شود، بيان كرد: بايد مطبوعات، شهرداري و صداو سيما در رابطه با كرسي هاي تلاوت قرآن اطلاع رساني كنند.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان در ادامه گفت: جلسه شوراي قرآني در شهرستان هاي استان و در فرمانداري ها و با رياست فرمانداران بايد برگزار شود.

قاسمي فرزاد افزود: اميدواريم كه بتوانيم در نشر و فرهنگ قرآني كوشا باشيم و براي تبليغ قرآن نهايت تلاش خود را كنيم.