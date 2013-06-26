1928 پرونده قضائی در تعزیرات حکومتی ایلام بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید زرگوش صبح چهارشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون برای یک هزار و 928 پرونده قضائی وارده به تعزیرات حکومتی رأی محکومین صادر شده است.

وی افزود: متهمین پرونده ها به 17 میلیارد و 504 میلیون و162 هزار و650 ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و مجازات های غیرنقدی محکوم شده اند.

وی تصریح کرد: ما همانند گذشته با تخلفاتی که درسطح بازار صورت می پذیرد و گزارشاتی که واصل می شود با شدت هرچه تمام تر برخورد خوهیم کرد.

این مسئول اظهار داشت: برای ماه مبارک رمضان با همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های متولی تنظیم بازار برنامه های ویژه ای تدارک دیده ایم که هم کالا با سهولت دست مردم برسند و هم اینکه اگر تخلفاتی صورت بپذیرد در همان محل وقوع جرم برخورد شود و رای لازم صادر می شود.

زرگوش ادامه داد: مردم به دو طریق می توانند شکایات خود را اعلام کنند یکی از طریق تلفن 124 سازمان صنعت معدن و تجارت استان و دیگری سامانه پیامکی 30009651 سازمان تعزیرات حکومتی استان که فعالیتشان به صورت 24 ساعته است و مردم اگر تخلفی درسطح بازار مشاهده کنند می توانند به این دو طریق پیگیری کنند.