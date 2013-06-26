به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمين دوره طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم 20 ارديبهشت سال جاري در 37 حوزه آزمون در سراسر كشور برگزار گرديد كه از مجموع 6620 نفر شركت كننده در اين آزمون تعداد 3091 نفر به مرحله دوم و آزمون شفاهي راه يافتند.

بر اساس اعلام سازمان دارالقرآن الکریم، نتايج مربوطه در سايت تلاوت به نشاني www.telavat.ir قرار داده شده است و افراد مي‌توانند با انتخاب نام استان درجه قبولي خود را مشاهده نموده و با ورود به سيسيتم اطلاعات فردي و وارد نمودن كد كاربري و رمز عبور نمرات خود را مشاهده نمايند.

شركت كنندگاني كه حداقل 70% سؤالات كتبي حسن حفظ و ترجمه و مفاهيم را درست پاسخ داده باشند به مرحله آزمونهاي شفاهي راه يافته اند. از مجموع 3091 نفر از قبولشدگان مرحله اول تعداد 371 نفر در رشته 5 جزء، 859 نفر در رشته 10 جزء،‌475 نفر در رشته 20 جزء و تعداد 1386 نفر هم در رشته حفظ كل بوده اند.

قبول شدگان آزمون مرحله اول مي توانند از نيمه دوم تيرماه با مراجعه به سايت تلاوت آمادگي خود را جهت شركت در مرحله شفاهي اعلام نمايند. مرحله دوم (شفاهي) بعداز ماه مبارك رمضان و در مناطق از پيش تعيين شده در سطح كشور برگزار مي‌گردد.

آزمون طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم براساس مصوبه 573 شوراي عالي انقلاب فرهنگي همه ساله در يك نوبت و در 4 مرحله برگزار مي‌گردد.