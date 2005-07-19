ابي زيد با مشرف ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش پاكستان در بيانيه اي اعلام كرد كه ابي زيد و مشرف در اين ديدار پيرامون اوضاع ژئو استراتژيك منطقه اي و بين المللي با اشاره ويژه به افغانستان مورد بحث و بررسي قرار دادند.

در اين بيانيه همچنين اعلام شد كه مشرف ابراز اميدواري كرده است كه ديدار ابي زيد و ملاقاتش با رهبري پاكستان به همكاريهاي موجود بين نيروهاي مسلح دو كشورگسترش خواهد داد.

ارتش پاكستان همچنين اعلام كرد كه ابي زيد از دفاتر كل و دفتر"احسان سليم حيات" معاون رئيس كل ستاد ارتش ديدار كرد.

سفارت آمريكا در پاكستان اعلام كرد كه انتظار مي رود اين ژنرال آمريكائي قبل از ترك پاكستان از كارخانه هاي توليدات دفاعي در "تكسيلا" در نزديك اسلام آباد نيز بازديد كند.

شايان ذكر است كه پاكستان يكي از متحدين اصلي آمريكا در موضوع مبارزه با تروريسم مي باشد .