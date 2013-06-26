به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رجالی، در جمع اعضای کمیته مالیاتی اتاق اصفهان تصریح کرد: آسان سازی سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات عملکرد مودیان و پررنگ شدن مالیات بر مصرف می‌تواند درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند.

وی توقف لایحه پیشنهادی مالیاتی دولت در مجلس را یک حرکت ارزشمند از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از تولید در شرایط کنونی دانست و گفت: اتاق اصفهان در نظر دارد با همکاری کارشناسان خبره مالیاتی، لایحه پیشنهادی مالیاتی به دولت و مجلس ارایه کند.

رجالی روند حرکتی شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این شورا می‌تواند مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی بویژه در بخش مالیاتی را مورد حل و فصل قرار دهد.

وی از آمادگی اتاق برای برگزاری دوره‌های آموزشی مالیاتی برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: الزام دوره‌های آموزشی مالیاتی در هنگام صدور یا تمدید کارت بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش دعاوی مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف داشته باشد.

رجالی نقش اتاق بازرگانی را نوعی راهنمایی و هدایت اعضا و مشاوره به قوای کشور برشمرد و گفت: ایجاد سازو کار مناسب برای دریافت مالیات می‌تواند کشور را از محل مالیات اداره کند و این به شرطی است که زیرساخت‌های مالیاتی ایجاد شده باشد.

وی خواستار تشکیل جلسات ویژه پیشنهاد تعیین ضرایب در رشته‌های مختلف اقتصادی شد و گفت: اتاق می‌تواند با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور فعالان هر بخش به سازمان امور مالیاتی برای تعیین ضرایب مشاوره بدهد.

رئیس کمیته مالیاتی اتاق اصفهان از نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خواست که از حقوق واقعی اعضا دفاع کنند و افزود: کمیته مالیاتی در نظر دارد عملکرد نمایندگان اتاق را به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار دهد.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه، مشاور مالیاتی اتاق اصفهان، رضا فروزنده در این جلسه با اشاره به مصوبه شورای گفتگو در بخش مالیاتی و مطرح شدن قانون پولشویی گفت: قانون پولشویی هیچ ارتباطی با قانون مالیات‌های مستقیم ندارد و نباید این دو قانون در بررسی‌های پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی مطرح شود.

امیرحسین زمانی، مدیر مالی اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به تفسیرهای متعدد حساب جاری شرکا توسط ممیزان مالیاتی اشاره کرد و گفت: برداشت‌ها و تفسیرها به رای ممیزان دارایی باعث شده که این حساب به عنوان درآمدهای اعلام نشده در دفاتر تلقی شود و واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو ساخته است.

نماینده اتاق در شورای حل اختلاف مالیاتی گفت: دید مجرمانه به فعالان اقتصادی باید از سوی سازمان‌های دولتی باید اصلاح شود.

علی ماه‌آور آگاهی رسانی به اعضای اتاق در موضوع مسایل مطرح شده در شوراهای حل اختلاف را مهم دانست و گفت: پیشگیری بهتر از درمان است و باید قبل از اینکه کارآفرینان در بخش مالیات با مساله روبرو شوند، آموزش ببیند تا دچار مشکل نشوند.

ماه‌آور خواستار وحدت رویه نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شد وگفت: برگزاری جلسات منظم داخلی بین نمایندگان اتاق در این هیات‌ها می‌تواند این وحدت رویه را ایجاد کند.

وی خواستار مصونیت قضایی برای نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شد.

ماه‌آور خواستار کاهش ضرایب مالیاتی در شرایط کنونی برای واحدهای تولیدی شد و گفت: به دلیل مشکلاتی از قبیل نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش ضرایب مالیاتی می‌تواند به این واحدها کمک کند.