به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجي پور، صبح چهارشنبه در نشستي خبري در محل بهزيستي استان اظهار كرد: طرح اوليه پيشگيري از اعتياد در كشور طراحي شد و در خراسان رضوي بر روي اين سند تحقيقات مختلفي انجام گرفت اما تاكنون به دليل عدم تخصيص اعتبار اجرايي نشده است.

معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي مدت اجراي اين سند را 5 سال دانست و افزود: اجراي سند جامع پيشگيري از اعتياد 8 ميليارد تومان اعتبار در سطح استان نياز دارد و با اجرايي شدن اين سند 40 درصد جامعه تحت پوشش قرار مي گيرد.

حاجي پور بيان كرد: در بحث درمان اعتياد سال گذشته 25 هزار و 533 نفر به 293 مركز استان مراجعه كردند.

فعاليت 5 مركز دي آي سي در استان

وي تصريح كرد: 5 مركز دي آي سي در استان وجود دارد كه در اين راستا سال گذشته با اجراي طرح ماده 16 يك مركز براي مردان و يك مركز براي زنان گذاشته شده است.

معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي از صدور مجوز براي 26 كمپ ترك اعتياد در سطح استان خبر داد و افزود: از سال گذشته تاكنون 26 كمپ ترك اعتياد مجوز دريافت كرده اند.

حاجي پور تصريح كرد: سال گذشته مجموع خدمات درمان و كاهش آسيب بهزيستي به بيش از 47 هزار نفر ارائه شد و در اين رابطه 30 هزار و 754 نفر خدمات درماني و 16 هزار و 360 نفر خدمات كاهش آسيب دريافت كردند.

وي با اشاره به استراتژي بهزيستي استان در سال جاري، بيان كرد: سال جاري تشكيل تشكل مراكز غيردولتي درمان اعتياد، تسريع در صدور مجوز مراكز اقامتي ميان مدت، هدايت خدمات روان شناختي به مراكز كاهش آسيب، افزايش حمايت هاي رواني و اجتماعي به معتادان و آموزش رايگان فني و حرفه اي براي معتادان بهبود يافته از استراتژي هاي بهزيستي استان در سال جاري است.

تشكيل تشكل غيردولتي درمان اعتياد

معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي از تشكيل تشكل غيردولتي درمان اعتياد در استان خبر داد و افزود: بهزيستي به اتفاق دانشگاه علوم پزشكي نظارت مشتركي بر روي درمان اعتياد داشته و برنامه ريزي هايي انجام شده در اين زمينه بسيار مطلوب بوده است.

حاجي پور اظهار كرد: در حال حاضر بهزيستي با دانشگاه علوم پزشكي همكاري دارد و در اين راستا فرآيند صدور مجوز مراكز اقامتي ميان مدت تسهيل شده و در حال ساماندهي است.

وي با تاكيد بر اينكه سال جاري خدمات روان شناختي و مددكاري در مراكز كاهش آسيب توسعه داده مي شود، گفت: 90 درصد كساني كه به دي آي سي مراجعه مي كنند بيماري هايي رواني و جسمي دارند.

معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي تصريح كرد: پيش بيني مي شود امسال حمايت هاي رواني و اجتماعي به معتادان بهبود يافته افزايش يابد.

حاجي پور در خصوص آموزش هاي رايگان فني و حرفه اي به معتادان بهبود يافته اظهار كرد: هم اكنون آموزش رايگان فني حرفه اي به معتادان بهبود يافته براساس مصوبه هيئت وزيران آغاز شده و سهميه بهزيستي در اين طرح 400 نفر است است.

9.6 درصد از زنان خراسان رضوي معتاد هستند

وي افزود: فني و حرفه اي مكلف شد سالانه 25 هزار نفر از معتادان بهبود يافته را كه از سوي زندان، بهزيستي و دانشگاه علوم پزشكي معرفي مي شوند تحت آموزش هاي رايگان فني و حرفه اي قرار دهد.

معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه اشتغال معتادان بهبود يافته بايد جدي گرفته شده و از سويي بيمه درمان اعتياد حل شود، گفت: درمان هاي غيردارويي دغدغه بسياري از مردم است و در اين زمينه اقدامات كمي انجام شده است.

حاجي پور با اعلام اين مطلب كه بين 160 تا 200 هزار معتاد در سطح استان وجود دارد، افزود: از اين ميزان 9.6 درصد زنان هستند و اكنون اعتياد در اين قشر شدت بيشتري پيدا كرده است.

وي در خصوص مراكز غيرمجاز ترك اعتياد، تصريح كرد: بين 100 تا 150 هزار مركز ترك اعتياد غير مجاز در استان وجود دارد.

150 ميليون تومان اعتبار در حوزه پيشگيري

معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي بيان كرد: سال 91 با تمام مشكلات اقتصادي اعتبارات در حوزه پيشگيري 150 ميليون تومان و اعتبار درمان 800 ميليون تومان بود كه در مجموع 900 ميليون تومان اعتبار را در بر مي گيرد.

حاجي پور اظهار كرد: در سطح استان به كساني كه به لحاظ مالي بي بضاعت بوده و واجد شرايط هستند يارانه درمان اعتياد پرداخت مي شود.

وي تاكيد كرد: يارانه درمان اعتياد در تمامي شهرستان ها نيز پرداخته شده است و با اين روند 4 تا 5 سال طول مي كشد تا يك معتاد بهبود يابد.