به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر چهارشنبه در همایش اعضای جدید شورای شهر آق قلا افزود: اعضاي شوراي اسلامي شهر بايد چند مورد را در نظر بگيرند و همکاري تنگاتنگي با نمايندگان محترم مجلس، مسئولان کشوري و لشکري داشته باشند و با وحدت و همدلي کارهاي خود را ادامه دهند و دنبال پروژه هاي باشند که براي شهرداري درآمد ایجاد کند.

نماينده عالي دولت در شهرستان آق قلا اظهار داشت: پارک فناوري گلستان که در شهرک صنعتي آق قلا در حال احداث است يک پروژه فرا ملي بوده و مي تواند صنعت، دولت و سرمايه گذاران، نخبگان را بهم پيوند دهد و اين يک فرصت استثنايي براي توسعه و پيشرفت شهرستان است، چرا که زيرساخت هاي توسعه اعم از شهرک هزار هکتاري و سايت پتروشيمي و راه آهن در شهرستان فراهم شده است.

فرماندار شهرستان آق قلا گفت: حضور همراه با شور و نشاط مردم شهرستان آق قلا در صحنه هاي انقلاب بيانگر عشق و علاقه مردم اين منطقه به نظام مقدس جمهوري اسلامي است بنابراين بايد قدردان اين مردم باشيم و از هرفرصتي براي خدمت به آنها استفاده کنيم، در غيراينصورت در درگاه خداوند پاسخگو خواهيم بود.

گلدي کر اضافه کرد: دشمنان نظام بعد از فتنه 88 به کمک رسانه هاي ماهواره اي با ترفندهاي گوناگون سعي در نااميد و دلسردکردن مردم از نظام داشتند تا مردم در انتخابات حضور فعال نداشته باشند ولي مردم کشورمان با حضور حداکثري در پاي صندوق هاي راي حماسه سياسي خلق کرده و اين حرکت دشمنان را به يأس و نااميدي تبديل کرد.

وي اضافه کرد: به رغم سياه نمايي دشمن در 24 خرداد 92 در جمهوري اسلامي ايران يکي از شفافترين انتخابات بر اساس قانون مداري برگزار شد و مردم با راي خود نشان دادند که نظام و رهبرشان را دوست دارند و اين در حقيقت پاسخي کوبنده به تحريم ها بود.

مشارکت بالای 84 درصدی مردم آق قلا در انتخابات

وي اظهار داشت: حضور بانشاط و گسترده همراه با وحدت مردم آق قلا در تمامي مناسبت هاي ملي و مذهبي زبانزد مسئولان استاني و کشوري است و اين شهرستان نمادي از وحدت و همبستگي را در تمامي عرصه هاي انقلاب به نمايش گذاشته که مشارکت بالاي حدود 84 درصدي در انتخابات مويد اين موضوع است.

کر تصريح کرد: اميدواريم وحدت و همبستگي در بين اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر تداوم پيدا کند و مجموعه جديد شوراي شهر با دعاي خير علما و مردم با وحدت مسير توسعه و پيشرفت شهرمان را هموار سازنند.

فرماندار شهرستان آق قلا در بخش ديگري از سخنانش اضافه کرد: قانون اساسي ظرفيت هاي زيادي را بر منتخبين مردم که شوراها هستند پيش بيني کرده است ، بايد از اين ظرفيت ها استفاده بهينه کرد. بر اساس قانون هيچ کسي حق دخالت در کار شوراها را ندارد و فقط بعضي دستگاه ها جنبه نظارتي دارند و اين نشان از استقلال شوراها در تصميم گيرهاي شهري است. پايدار ايجاد کند.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه با تبريک هفته قوه قضائيه اظهار داشت: امروز به رغم اينکه دنيا دچار بحران و مشکل شده است ولي با تلاش مسئولين قضايي و امنيتي و سربازان گمنام امام زمان (عج) ، امنيت در کشور بسيار بالاست و با وجود تمام تلاش دشمن در ايجاد تفرقه بين قوميت ها که در کشورهاي همسايه مي بينيم به لطف خداوند متعال در کشور ما بالاخص اين شهرستان امنيت بالا و بي نظير برقرار است که ماحصل تلاش نيروهاي قضايي و امنيتي و سربازان گمنام امام زمان (عج) است که در سايه همکاري و همدلي با مردم شکل گرفته است.

شير محمدلي از اعضاي منتخب شوراي اسلامي شهر آق قلا با تقدير از حضور گسترده مردم در انتخابات، اظهار اميدواري کرد که اعضاي جديد شوراي شهر آق قلا با وحدت و همدلي جهت توسعه عمران شهري تلاش کنند.

وی گفت: با دعاي خير علما انشا الله با اتحاد و صميميت به اين اعتماد با تلاش و کوشش پاسخ خواهيم داد بعد از اين نيز به حمايت هاي شما مردم نيازمنديم و اعضاي شورا هميشه براي استفاده از تجارب ، طرح ها و نقطه نظرات آماده خواهند بود.

وي در پايان اضافه کرد: ديگر شعار ندهيم بايد عملگرا بود و به وعده هاي مان عمل کنيم تا شهري خوب و آباد داشته باشيم.

آخوند میرزاعلی امام جمعه آق قلا نيز در سخناني کوتاه با اشاره به اهميت مشورت و شورا در اسلام گفت: با اتحاد و وحدت و برنامه ريزي و بهره گيري از نظرات افراد صاحب نظر و ريش سفيدان مي توان کارهاي شهر را بخوبي پيش برد.