سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات ویژه پلیس پایتخت برای تردد داوطلبان کنکور، اظهار داشت: دانش آموزانی که قصد دارند با خودروی شخصی به محل برگزاری آزمون بروند، می توانند تا ساعت 8 صبح با نشان دادن کارت ورود به جلسه در محدوده زوج و فرد تردد کنند.

وی ادامه داد: دوربینهای طرح ترافیک نیز تا ساعت 8 صبح قطع بوده و پس از آن شروع به کار می کنند. ضمن اینکه افراد کنکوری می توانند ظهر همان روز از طرح ترافیک خارج شوند. دوربینهای خروجی طرح که نصب شده است اکنون به صورت آزمایشی فعال بوده و هیچ تخلفی را ثبت نمی کنند.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران، والدین باید از پارک حاشیه ای در محل ممنوع یا توقف های دوبله خودداری کرده و با ماموران راهور همکاری کنند.

رحیمی همچنین از مسدود شدن تونل نیایش خبر داد و افزود: این تونل برای تعمیرات جزئی از ساعت 21 چهارشنبه تا 8 صبح روز هشتم تیرماه مسدود است.