احمد طلایی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون عملکرد نظارت بر ثبت نام سالتحصیلی ۹۳-۹۲ در شهریار مطلوب بوده، اظهار داشت: در این زمینه تاکنون دو جلسه اصلی در منطقه با حضور تمامی اعضایی که ابلاغ آنها صادر شده است.

وی ضمن تاکید به برنامه ریزی انجام شده برای بازدید اعضای ستاد اصلی از ۴۳۶ واحد آموزشی افزود: بخشنامه ها و دستور المعل های مربوطه وزارتی و اداره کل و منطقه به واحد های آموزشی ارسال شده و مدیران در جریان کامل امر قرار گرفته اند.

این مسئول با اشاره به مشکل مرزبندی نواحی از شهرستان شهریار با استان البرز نیز خاطر عنوان کرد: در این خصوص جلسات مشترک با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تشکیل شده تا امسال مشکلات سالهای گذشته تکرار نشود.

بازدید از 102 مدرسه شهریار

طلایی فرد ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص تهیه، تکثیر و ارسال اطلاعیه های ستاد نظارت بر ثبت نام به تمامی مدارس، ارسال اطلاعیه مربوط به ثبت نام، تشکیل جلسات مشترک با اتحادیه املاک در خصوص قولنامه های جعلی و تشکیل جلسات مشترک با اتحادیه تولیدیهای پوشاک در خصوص لباس های فرم مدارس است.

دبیر ستاد نظارت بر ثبت نام آموزش و هم چنین گفت : تاکنون از ۱۰۲ واحد آموزشی در مقاطع مختلف آموزشی بازدید و مشکلات بررسی و رفع شده است.