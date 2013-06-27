دیوارهای شهر من در قاب عكس/ از اين شهر نه انارستان مانده نه باغ نسترن

به گزارش خبرنگار مهر، برای برگزاری این نمایشگاه گروهی از عکاسان حرفه‌ای آثار خود را با موضوع دیوارهای شهر به نمایش گذاشته‌اند.

در بروشور معرفی این نمایشگاه آمده است: دیوارهای شهر من حکایت شهریست که چندان هم به یک شهر نمی‌ماند و یک محله حفاظت شده قدیمی که مشخصه هر شهر تاریخ مندیست، ندارد. جایی ندارد که بشود به یک توریست که اگر بیاید نشان داد، از کوچه باغ‌های معروفش چیزی نمانده و زیبایی زمخت کوه پایه‌ایی اش را معماری اجق و جق مخدوش و مضمحل کرده است. حتی از چنارها و انارهای با شکوهش، از باغ‌های نسترنش هم نشانی نیست. خلاصه شهریست که شکل شهر نیست. محدوده که ندارد، نه مردمش مال خودش است و نه خیابان و ساختمان‌هایش به دردش می‌خورد حالا ما هر کدام با ابزار و عدسی خودش در این شهر دنبال در و دیواری گشته است که مال این شهر، شهر ما باشد!! این که یافته‌ایمش یا نه قضاوتش با چشمان شماست.

در این نمایشگاه عکس های آبتین آبتین، فرهاد آذرین، آریا ابوالحسنی، مونا بزرگی، هوفر حقیقی، گلریز خالقی، منصور شمسی، امید طاری‌فرد، لیلا ظلی، آرزو عمیدی، فائقه کلانتری، سارا مسینایی، رضا منصوری‌نژاد ،نسترن محمدی، محمدرضا ماندنی، مهسا مرسی و زروان روح‌بخشان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نمایشگاه عکس دیوارهای شهر من هفتم تیرماه ساعت 16 در گالری آرته افتتاح می‌شود و علاقه مندان تا 17 تیرماه می توانند از ساعت 16 تا 21 برای بازدید از نمایشگاه مراجعه کنند.

گالری آرته در کردستان جنوب، پایین‌تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، بلوار علیخانی، بیست متری گلستان، 12 متری دوم، پلاک 3 واقع شده است.