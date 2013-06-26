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۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

بررسی قوانین شوراها/ درخواست افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدها

بررسی قوانین شوراها/ درخواست افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدها

نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: کمیته ای برای بررسی بیشتر قوانین شوراها و بر طرف کردن نقاط ضعف آن تشکیل می شود.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته ای از اعضای کمیسیون شوراها برای بررسی قوانین انتخابات شوراها گفت: این کمیته در تعامل با سایر نمایندگان که در انتخابات شوراها نقش داشته اند نقاط ضعف قوانین، تایید صلاحیت های نامزدهای شوراها و... را بررسی می کنند.

وی ادامه داد: زمان شکایت بعد از انتخابات، نحوه شمارش آرا، افزایش گروههای شمارش، مکانیزه شدن رای دادن و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در یک زمان برگزار می شود و اینکه افراد واحدی بر سر صندوقها حاضر باشند، بخشی از این تغییرات است.

عضو کمیسیون شوراها با اشاره به کمبود وقت برای بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها گفت: 10 روز فرصت کافی برای بررسی صلاحیت 300 هزار نفر داوطلب حضور در شورای شهر و روستا کافی نیست و باید زمان کافی برای استعلام های 4 گانه داوطلبان وجود داشته باشد.

به گفته وی، در بررسی صلاحیتها نه بعد سیاسی و نه تخصص افراد دخیل است و تنها فرصت کافی برای بررسیهای چهارگانه در نظر گرفته می شود.

 

کد مطلب 2084520

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