بررسی قوانین شوراها/ درخواست افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدها

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته ای از اعضای کمیسیون شوراها برای بررسی قوانین انتخابات شوراها گفت: این کمیته در تعامل با سایر نمایندگان که در انتخابات شوراها نقش داشته اند نقاط ضعف قوانین، تایید صلاحیت های نامزدهای شوراها و... را بررسی می کنند.

وی ادامه داد: زمان شکایت بعد از انتخابات، نحوه شمارش آرا، افزایش گروههای شمارش، مکانیزه شدن رای دادن و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در یک زمان برگزار می شود و اینکه افراد واحدی بر سر صندوقها حاضر باشند، بخشی از این تغییرات است.

عضو کمیسیون شوراها با اشاره به کمبود وقت برای بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها گفت: 10 روز فرصت کافی برای بررسی صلاحیت 300 هزار نفر داوطلب حضور در شورای شهر و روستا کافی نیست و باید زمان کافی برای استعلام های 4 گانه داوطلبان وجود داشته باشد.

به گفته وی، در بررسی صلاحیتها نه بعد سیاسی و نه تخصص افراد دخیل است و تنها فرصت کافی برای بررسیهای چهارگانه در نظر گرفته می شود.