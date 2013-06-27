تلفن و فبلتهایی که تابستان از راه می رسند/ مقاومت تلفنهای هوشمند این فصل به آب

اولین تلفن هوشمندی که با آب خنک می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از برنامه های پردازشگر فشرده بر روی تلفن های هوشمند موجب می شود این گوشی ها زود به اصطلاح "داغ" کنند از این رو محققان در صدد برآمده اند تا این مشکل را حل کنند.

در رایانه های معمولی از آب خنک ساز، برای پیشگیری از داغ شدن CPU استفاده می کنند، پس چرا نتوان از این شیوه برای خنک سازی تلفن های هوشمند استفاده کرد.

شرکت NEC از همین شیوه در تلفن های هوشمند Medias X N-06E خود بهره مند شده و نخستین تلفن همراه جهان را ارائه کرده است که با آب خنک می شود.

پژوهشگران NEC در اطراف و دور این تلفن، لوله های گرمایی تعبیه کرده اند که با آب پر شده اند. این آب می تواند گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرهای مرکز تلفن را از بین ببرد.

این تلفن هوشمند از سیستم عامل اندروئید 4.2 استفاده می کند. دارای نمایشگر OLED 4.7 اینچی و دوربین 13.1 مگاپیکسلی است. این تلفن ضد آب و ضد غبار است و کاربر می تواند برای خنک سازی بیشتر آن را در آب فرود ببرد.

ارائه یک تلفن هوشمند جدید با سیستم عاملی متفاوت

یک گروه از مهندسان و طراحان سابق نوکیا از یک تلفن هوشمند جدید که دارای یک سیستم عامل کاملا جدید است، رونمایی کردند.

این تلفن فنلاندی با نام " جولا" (Jolla) عرضه شده و دارای صفحه نمایش اچ دی 4.5 اینچی است. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این تلفن ماهیت دونیم شده آن است.

نیمه جلویی آن به نیمه پشتی متصل می شود و ظاهر جدیدی را برای این تلفن به همراه داشته است. این ویژگی موجب شده که جولا با هر نیمه خود که باشد علاوه بر ظاهر، کارکردهای متفاوتی به خود بگیرد.

هرکدام از این نیمه ها می توانند به طور مستقل تنظیم شوند برای مثال می توان یکی را برای محل کار و یکی را برای استفاده شخصی تنظیم کرد. کاربر حتی می توان نیمه ای را خریداری کند که دارای اپلیکیشنهای منحصر به فرد است و یا حتی از ویژگی شارژ وایرلس برخوردار است.

مهندسان سابق نوکیا که کار روی سیستم عامل اصلی شرکت نوکیا تحت عنوان MeeGo را ادامه دادند، منجر به تولید تلفن هوشمند جولا شد.

باریکترین تلفن هوشمند رونمایی شد

شرکت فناوریهای هواوی به عنوان بزرگترین شرکت چینی سازنده تجهیزات ارتباطات راه دور به منظور به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باریکترین تلفن هوشمندی که تاکنون ساخته شده را رونمایی کرد.

تلفن هوشمند جدید هواوی با عنوان اسند P6 ضخامت 6.18 ملیمتری دارد و قرار است در ماه جاری میلادی در بازارهای چین و ماه ژوئیه اروپای غربی به فروش برسد.

این تلفن هوشمند 19 درصد باریکتر از آی فن 5 و گلکسی S4 به عنوان جدیدترین تلفنهای همراه بازار است.

تلفن هوشمند هواوی با نام اسند P6 با وزن 120 گرم دربرگیرنده یک پردازنده چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز، صفحه نمایش اچ دی با اندازه 4.7 اینچی، دوربین 5 مگاپیکسلی جلو و دوربین 8 مگاپیکسلی در پشت عرضه شده است.

نسخه کوچک شده گلکسی S4 وارد بازار می‌شود

نسخه کوچک شده جدیدترین تلفن همراه سامسونگ که در بازار تلفنهای همراه بسیار پرفروش بوده، راهی بازار می شود.

به دنبال نشر شایعاتی درباره ورود نسخه گلکسی S4 مینی، سامسونگ تأیید کرد که نسخه کوچک تلفن هوشمند و پرفروش S4 را روز 20 ژوئن (30 خرداد) طی مراسمی در لندن رونمایی می کند.

تحلیلگران اظهار داشتند که هدف اصلی گلکسی S4 مینی آی فن از شرکت رقیب اپل است، چرا که اندازه نسخه کوچک شده گلکسی S4 به اندازه آی فن نزدیک تر است و در دست نگاه داشتن آن از برادر بزرگترش S4 و گلکسی نت 2 راحت تر خواهد بود.

اندازه صفحه نمایش گلکسی S4 مینی 4.3 اینچ بوده، وزن آن به 106 گرم می رسد. این ویژگی ها گلکسی S4 مینی را به صفحه نمایش 4 اینچی آی فن 5 و وزن 111 گرمی آن نزدیک می کند.

گلکسی S4 ضد آب تابستان از راه می رسد

شرکت سامسونگ تأیید کرده است که به زودی تلفن هوشمند گلکسی S4 اکتیو که نسخه مقاوم به آب پرقدرت از دستگاه S4 است را وارد بازار خواهد کرد.

جزئیات تکنیکی این دستگاه شبیه به S4 عادی است، صفحه نمایش 5 اینچی، وضوح 1080 پیکسلی، پردازنده چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتزی و سیستم عامل اندروید 4.2 برخی از این ویژگیها است.

تفاوتهای آن با نسخه قبلی S4 صفحه نمایش ال سی دی تی اف تی (LCD TFT) و دوربین 8 مگاپیکلسی است. این دستگاه همچنین مجهز به یک دکمه شاتر فیزیکی برای دوربین است، تا کاربر بتواند زیر آب بدون لمس صفحه نمایش عکس بگیرد. سامسونگ اعلام کرد که گلکسی S4 اکتیو تا 30 دقیقه می تواند زیر آب غوطه ور باشد و در کارکرد آن هیچ اختلالی پیش نمی آید.

این دستگاه قرار است در رنگهای مختلف چون آبی، طوسی و نارنجی ارائه شود.

فبلت غول پیکر و ضد آب سونی معرفی شد

شرکت سونی تلفن هوشمند اندرویدی را با صفحه نمایش 6.4 اینچ ( 16.3 سانتیمتر) معرفی کرده که از آن با عنوان فبلت غول پیکر ضد آب یاد می شود.

شرکت سونی تلفن هوشمند جدید خود را با عنوان اکسپریا Z آلترا با عنوان باریکترین و بزرگترین صفحه نمایش بازار توصیف کرده است.

مدل اکسپریا Z آلترا به عنوان مدل بعدی آن در نمایشگاه موبایل آسیا در شانگهای رونمایی شده و قرار است ماه ژوئیه در چین، اندونزی، سنگاپور و در ماه سپتامبر در اروپا به فروش برسد.

اکسپریا Z آلترا دارای ضخامت 6.5 اینچی است که ضخامت آن تنها اندکی از باریکترین دستگاه بازار یعنی اسند P6 بیشتر است.

صفحه نمایش این فبلت دارای وضوح 1080 بوده، 16 گیگابایت حافظه داخلی دارد و از کارت حافظه میکرو اس دی 64 گیگابایتی پشتیبانی می کند. دوربین پشت این تلفن 8 مگاپیکسل وضوح داشته و باطری آن 11 ساعت زمان صحبت و 120 ساعت پخش موسیقی را پشتیبانی می کند، ارقامی که سونی ادعا می کند یک رکورد تلقی می شود.