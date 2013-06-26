به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین شهری در خصو خدمات بیمارستان صحرایی بهداری شمالغرب سپاه گفت: بیمارستان صحرایی بهداری شمالغرب سپاه با بهره گیری از 150 نفر نیرو که 50 نفر آنها از متخصصین زنان و کودکان، جراحی عمومی و ارتوپدی، داخلی، مغز و اعصاب، ارولوژی، چشم، قلب و پیراپزشکان و پرستاران بودند به مدت 3 روز دراین منطقه دایر شده بود .

وی با اعلام اینکه دهستان آلان با 37 روستا و با بیش از 4 هزار نفر جمعیت در 40 کیلومتری شهر سردشت و در حاشیه نوار مرزی قرار گرفته و یکی از محرومترین مناطق مرزی جنوب آذربایجان غربی است، اظهار داشت: با توجه به استقبال مردم زمان فعالیت بیمارستان از 3 روز به 4 روز افزایش یافت و در این مدت که شب گذشته پایان یافت به بیش از ده هزار نفر خدمات بهداشتی – درمانی ارائه شد .

رئیس بیمارستان صحرایی شهید باکری ادامه داد: در این مدت 4 هزار و 682 نفر از خدمات آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و دندانپزشکی، سه هزار و 267 نفر از خدمات پزشکان متخصص، یکهزار و 250 نفر از خدمات پزشکان عمومی و 49 نفر هم از اعمال جراحی سبک و سنگین بهره مند شدند که با هماهنگی های شورای تامین مردم یک هزار نفر از روستائیان مرزنشین عراق نیز در این بیمارستان معاینه و مداوا شدند.