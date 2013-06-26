به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات راگبي نوجوانان انتخابي بانوان و آقايان اعزامي به رقابت هاي آسيايي نانجينگ، برگزار شد كه طي آن،‌ تيم هاي بانوان اسلامشهر و تهران سوم و پنجم شدند و تيم آقايان تهران، به مقام نايب قهرماني رسيد.

تيم بانوان اسلامشهر در اين دوره خوش درخشيد و مقابل خوزستان و البرز به پيروزي رسيد تا پس از خراسان و گلستان سوم شود. البرز هم چهارم شد.

در مسابقات نوجوانان آقايان، تهران بعد از قم و بالاتر از كرمان و تبريز، دوم شد.



همچنين در پايان اولين دوره مسابقات راگبي بانوان، كه به ميزباني استان گلستان و در شهر گرگان انجام شد، كميته مربيان هفت بازيكن برتر را معرفي كرد.

پريسا احمدي از اسلامشهر، ساغر آقاجاني از البرز، نيلوفرهروي و ساجده نریمانی از افق خراسان، شكيبا غلامي از تهران، هانيه علي نژاد از گلستان و فاطمه جمالزادگان از خوزستان، برترين هاي اين دوره بودند كه پيراهن تيم ملي به آنان هديه داده شد.

در اين رقابت ها، عنوان بهترين بازيكن فينال، به ساجده نريماني از خراسان رسيد.

جوانترين بازيكن، زهرا يدالهي از اسلامشهر بود و كم سن ترين بازيكن، آميتريس صباحي از خوزستان، ضمن آنكه "خانم TRY" در اين رقابت، نيلوفر هروی با TRY 5 از افق خراسان انتخاب شد.