نظريه ظهور منجي آخرالزمان خط بطلان بر نظريه هاي غربي/ پايان تاريخ بن بست نيست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرويان حسيني ظهر چهار شنبه در گردهمايي روساي هيئت هاي مذهبي خراسان رضوي اظهار کرد: فيلسوفان غربي پايان تاريخ را بن بست مي دانند و نظريه نيمه شعبان خط بطلاني بر همه اين نظريه هاست.

وي ماه شعبان را ماهي پر از فرصت هاي معنوي و مقدمه ماه رمضان دانست و خطاب به مسئولان هيئت هاي مذهبي استان گفت: از تلاش شما در پشتيباني از اسلام و نشان دادن شور انقلابي در پاي صندوق ها که حماسه سياسي را شکل داد و چشم طمع دشمن را کوتاه کرد سپاسگذاريم و قدردان همت شماييم.

حجت الاسلام مرويان حسيني گفت: نيمه شعبان بازخواني يک خبر مهم براي بشريت است و آن اينکه تاريخ منتهي به بن بست نخواهد بود.

وي افزود: فيلسوفان غربي و نظريه پردازان آخرالزمان به دنبال اين نگرش هستند که پايان تاريخ همراه با تحول در خدمت بشريت و ارزشهاي والاي انساني نخواهد بود و نظام جهاني کنوني قدرت ، حکومت و فسادغربي و آمريکايي تغيير و تحول نخواهد يافت.

وي با يادآوري اينکه قرآن مي گويد زمين و زمان به وراثت انسانهاي صالح مي رسد افزود: اولياي بزرگ وعده داده اند که پيروزي شامل جريان حق مي شود و ولي عصر که خورشيد خوبي هاست و عصاره ارزشهاي والاي بشري است خواهد آمد و عدالت را خواهد گستراند.

وي با اشاره به سخنان پيامبر در مورد ايرانيان واينکه نسل سلمان فارسي به ياري امام زمان مي شتابند افزود: پيامبر بيان کرد سلمان و قوم او کساني خواهند بود که فرزندي از نسل مرا ياري مي کنند و حق رابر زمين حاکم مي کنند.

همه مكاتب ظهور مصلح را وعده داده اند

مدير کل تبليغات اسلامي خراسان رضوي بيان کرد: همه مکاتب توحيدي ،ظهور منجي و مصلح موعود را وعده داده اند.

وي بيان کرد: حضرت مهدي وارث تمام پيامبران است و او عصاره همه انبياء الهي است و مسيح نيز در رکاب ايشان است.

حجت الاسلام مرويان گفت: در روايات آمده است که هر آنچه از دانش كه بشر به آن دست يافته است در برابر ظهور استعداد هاي بشر در عرصه مهدوي بسان دو کلمه در برابر 27 کلمه خواهد بود.

وي گفت: چون امنيت در جامعه حاکم شود و عقلانيت بشر كمال يابد ،دگر بار قرآن با مفاهيم بلندش تفسير مي شود و جامعه رنگ و بوي الهي خواهد گرفت.

وي از ديگر ويژگي هاي اين دوره برقراري اعتماد بين مومنين را نام برد و افزود: آن چنان اعتماد بين مومنين بر قرار مي شود که مومنين از امنيت اقتصادي،اخلاقي و اجتماعي بهره مند مي گردند.

ظلم در نظام مهدوي جايي ندارد

وي تاکيد کرد: ظلم در نظام مهدوي جايي ندارد امام دلها را تطهير مي کند و خير و رحمت را در جامعه گسترش مي دهد.

مدير کل تبليغات اسلامي خراسان رضوي ارادت نسل جوان به اهل بيت و امام عصر را ارزشمند دانست و گفت: عشق و ارادتي که در ميان جوانان موج مي زند نشان از آمادگي هاي اين نسل است و البته بايد توجه كرد كه امام مصلح ياران صالح مي طلبد.

وي هشدار داد: متاسفانه برخي تسبيح به دست گرفته و براي خود دکان بازکرده اند وادعاي دروغين ملاقات امام زمان را مي کنند و نبايد فريب افکار منفي و ايستاي اين گروه را خورد و بايد دانست كه انتظار از جنس عمل، احساس مسئوليت، دغدغه داشتن و تلاشگر بودن در راستاي جامعه سازي مي باشد.