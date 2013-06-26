حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته 11 هزار و 800 مورد بازرسی از سطح واحدهای تولیدی سطح استان از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به حوادث ناشی از کار در استان لرستان، گفت: در مجموع میزان حوادث ناشی از کار در لرستان طی سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به آموزشهای ایمنی و مقررات کار ارائه شده به کارگران واحدهای تولیدی لرستان، عنوان کرد: در این زمینه نیز در مدت زمان یاد شده بیش از پنج هزار و 962 نفر ساعت آموزش ارائه شده است.

ویسکرمی بیان داشت: برنامه های این اداره کل در زمینه آموزشهای ارائه شده بیش از 426 درصد محقق شده است.

