ابراهیم صدوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: جشن نیمه شعبان امسال با همکاری و تعامل بالای استانداری، شهرداری، ادارات و سازمان های خدماتی به نحو مطلوب برگزار شد و با استقبال خوب زائران و مسافران مسجد مقدس مواجه شد.



وی افزود: مسجد مقدس برخلاف سال های گذشته امسال از جهت منابع آب و خدماتی بهداشتی دچار مشکلی نبوده خدمات فرهنگی و رفاهی بالایی ارائه شد.



مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: طبق نظر سنجی مسجد مقدس رضایت و استقبال مدنظر زائران حاصل شد که با ارائه مراسم متنوع این هدف به نتیجه رسید.



صدوقی با اشاره به فعالیت معاونت فرهنگی مسجد گفت: برگزاری حلقه های معرفت، پرسش و پاسخ مهدویت چهره به چهره و طرح موضوعات آزاد با حضور اساتید برجسته مهدویت کشور بعد از ظهر و عصر روز نیمه شعبان انجام شد.



وی اظهار داشت: برنامه های مسجد مقدس نیسبت به سال های قبل متفاوت بوده و سه شنبه شب نیز مراسم دعای توسل با حضور زائران و مسافران برگزار می شود و طی 2 روز یکشنبه و دوشنبه حوزه خدمات فرهنگی با حضور بیش از 200 طلبه مشاور در زمینه های کودک و نوجوان، مهدویت، خانواده و جوانان به ارائه خدمات مشاوره ای پرداخته است.



مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران افزود: بیش از 20 هزار بروشور و نقشه جهت اطلاع رسانی زائران توزیع شد و تابلوهای نقشه راهنما نیز نقش موثری در راهنمایی مسافران داشته است.



صدوقی ادامه داد: سرویس های بهداشتی مسجد نیز نسبت به سال های گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار بود و برخی از سرویس ها برای رفاه حال میانسالان مجهز به آسانسور و پله برقی گردید.



وی با اشاره به فعالیت خادمان عنوان کرد: بیش از سه هزار خادم افتخاری زن و مرد در سه شیفت کاری به صورت شبانه روزی فعالیت داشتند؛ همچنین طی مراسمی برای اولین بار قرآن و مفاتیح به خط بریل برای زائران روشندل رونمایی شد.



مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران در پایان خاطر نشان کرد: امسال بیش از 2 میلیون زائر از اقصا نقاط کشور جهت شرکت در بزرگترین جشن مسلمانان در مسجد مقدس جمکران حضور یافتند.