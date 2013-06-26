انعقاد قرداد کارخانه قند شاهرود با چغندرکاران/میامی بزرگترین تولید کننده چغندر قند استان

به گزارش خبرنگار مهر، امير رضوي صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به انعقاد قرداد کارخانه قند شاهرود با چغندرکاران گفت: اين قرارداد با 348 نفر از کشاورزان استان بسته شد و تاكنون نیز در 1700 هكتار از مزارع بذر چغندر قند كشت شده است.

وی بيان كرد: براي كشت سالجاري چهار هزار و 441 واحد بذر خارجي و بیش از دو هزار و 600 واحد بذر منوژرم (يك جوانه اي) و پلي ژرم (چند جوانه اي) داخلی توزيع شده است.

میامی بزرگترین تولید کننده چغندر قند استان سمنان

مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان در خصوص تامين و توزيع كود شيميايي براي كشت چغندر قند نیز گفت: تا کنون 600 تن كود تامين شده كه بیش از 400 تن آن شامل انواع كود ازته، فسفاته و ماكرو بين چغندركاران توزيع شده است.

رضوي افزود: کار کشت چغندر قند در استان که غالب آن در شهرستان میامی قرار دارد، از اواخر اردیبهشت شروع شده است و درتیرماه به پایان می رسد.

وی يادآوري كرد : در سال گذشته از بیش از دو هزار هكتار سطح زير كشت 86 هزار و 322 تن چغندر قند با عيار متوسط 17.47 درصد برداشت شد.

جذب بيش از 800 ميليون ريال از اعتبارات عمرانی جهاد کشاورزی سمنان

مدير جهاد كشاورزي شهرستان سمنان نیز در این نشست از جذب 816 ميليون ريال اعتبارات عمراني سال 91 براي اجراي طرح هاي آب و خاك در شهرستان خبر داد و گفت: از محل اعتبارات بلاعوض استاني مبلغ 390 ميليون ريال براي مرمت و شن ريزي هشت كيلومتر جاده بين مزارع، براي احداث دو باب استخر ذخيره آب با پوشش ژئوممبران به حجم سه هزار متر مكعب مبلغ 200 ميليون ريال، براي تجهيز چاه (خريد پمپ و لوله چاه ) برای تامين تاسيسات زيربنايي مجتمع دامداري اعلا مبلغ 200 ميليون ريال و 26 ميليون ريال نيز براي خريد و تحويل لوله پلي اتيلن به طول 175 متر در منطقه اعلا هزينه شده است.

حسين اصغري گفت: پروژه مرمت و شن ريزي جاده بين مزارع با توجه به عمومي بودن پروژه بدون خودياري انجام شده است اما در ساير پروژه ها بهره برداران بسته به نوع پروژه ها با تامین بخشی از هزينه ها به صورت خودیاری مشاركت داشته اند.

وی در خاتمه با بیان اینکه مهلت جذب اعتبارات عمراني سال گذشته تا پايان تيرماه است يادآور شد: غالب این اعتبارات در پروژه هاي آب و خاك و سایر پروژه ها در سطح شهرستان جذب و هزينه خواهد شد.