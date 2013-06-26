سه هزار میلیارد طرح در چهار محال و بختیاری در حال اجراست/ بیمه شدن 17 هزار بافنده

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان کرمی ظهر چهارشنبه در دیدار صنعتگران با نماینده ولی فقیه در این استان با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و 200 میلیارد طرح در این استان در حال اجراست، اظهار داشت: سرمایه گذاری در سال های گذشته در این استان 140 میلیارد ریال بوده که در حال حاضر سرمایه گذاری در این استان به 450 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دراین استان در بحث صادرات گام های بلندی برداشته شده، بیان داشت: صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

کرمی با بیان اینکه در 100 روز در استان 17 هزار تن برنج توزیع شده است، اذعان داشت: در استان 30 هزار تن نهاد های دامی درتوسط اتحادیه دامداران توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 17 هزار بافنده فرش در این استان بیمه شده اند، بیان داشت: تولیدات فرش این استان در این سال ها رشد خوبی داشته و بافت فرش برای استان اثرات خوبی به همراه داشته است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت این استان با بیان اینکه در سال های گذشته تعداد معدن های استان 77 مورد بوده،عنوان کرد: اکنون تعداد 116 معدن فعال در این استان وجود دارد و در دولت گذشته 11 واحد صادرات کالا را از این استان داشته اند که هم اکنون در47 واحد در این استان صادرات کالا را بر عهده دارند.

رحمان کرمی با اشاره بر اینکه تعداد کارت های بازرگانی صادر شده در دولت های گذشته در این استان 380 مورد بوده است، اذعان داشت: در دولت نهم و دهم 900 کارت بازرگانی صادر شده است.

اشتغال در دولت نهم و دهم در واحد های تولیدی و تجاری 55 هزار نفر بوده است

وی با بیان اینکه اشتغال در دولت نهم و دهم در واحد های تولیدی و تجاری 55 هزار نفر بوده است، تصریح کرد: اشتغالزایی غیر مستقیم واحد های تجاری، تولید و معدنی استان در این دولت ها 400 هزار نفر بوده است.

کرمی با اشاره بر اینکه در راستای توسعه اقتصادی کشور باید برنامه های گسترده اقتصادی انجام شود، بیان داشت: باید موانع با برنامه ریزی برطرف شود و با بر طرف شدن موانع به استان های همجوار نیز خدمات دهی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید کالا با نرخ مناسب از مبدا تولید به مبدا مصرف رسیده شود، یادآور شد: بخش خصوصی باید این توانمندی را داشته باشد که بتواند نیاز داخلی استان را تامین کند و تولید در بخش اقتصادی انسجام و همدلی تمام بخش های اقتصادی را می طلبد.