تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ راه اندازی مراکز ترک الکل

به گزارش خبرنگار مهر ، در هفته جاری شاهد اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه بهزیستی و رفاه اجتماعی بودیم که مهمترین آنها اشاره می کنیم.

انتقاد خبازها و مرتضوی از هیئت امنای تامین اجتماعی

در هفته جاری مهمترین خبر در حوزه تامین اجتماعی انتقاد رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین مرتضوی مدیرعامل این سازمان از هیات امنای تامین اجتماعی در خصوص عدم تصویب بودجه افزایش حقوق بازنشستگان بود .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت هیئت امنای سازمان مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق را تصویب و ابلاغ کرده است ولی متأسفانه مصوبه دیگر دولت را که افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به 700 هزار تومان است را ابلاغ نکرده است.

سعید مرتضوی در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی بیمارستان جدید شهید دکتر لواسانی با تاکید بر اینکه برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش 25 درصدی حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی باید حداقل حقوق بازنشستگانی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند به 700 هزار تومان مصوب شود، اظهارکرد با وجود اینکه اعتبار پرداخت حداقل حقوق بازنشستگان به 700 هزارتومان در بانک رفاه توسط سازمان ذخیره شده، اما این موضوع در هیئت امنا تصویب نشده است.

پرداخت افزایش حقوق ربطی به هیئت امنا ندارد

سیدحسن اعتمادزاده دبیر هیات امنای تامین اجتماعی نیز در این هفته در واکنش به این صحبتها تاکید کرد وظیفه هیات امنای تامین اجتماعی بررسی و تصویب بودجه سالیانه تامین اجتماعی و 17 صندوق دیگر است و تا کنون نیز بررسی بودجه چهار صندوق مانند صندوق روستاییان و عشایر ، صندوق بازنشستگی و همچنین سازمان بیمه سلامت ایران به اتمام رسیده است اما با توجه به اینکه مدارک بودجه تامین اجتماعی شنبه هفته گذشته به هیات امنا تحویل داده شده به همین دلیل هنوز بررسی آن به اتمام نرسیده است.

وی گفت بودجه تامین اجتماعی فقط در یک جلسه بررسی شده و یک جلسه نیز 28 خرداد ماه با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بررسی خواهد شد و فکر می کنیم نهایی شود.

دبیر هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد اعمال افزایش مستمری بازنشستگان منوط به تصویب نهایی بودجه توسط هیات امنا است که 9 عضو دارد و تصویب و یا اعمال بودجه هیج ربطی به نظر یک فرد ندارد.

به گفته وی، وظیفه هیات امنا تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران نیست و دست مجلس و قانون است که سه سال بود که در اختیار هیات وزیران بود اما امسال تا به حال در قانون بودجه مسکوت مانده که ما درخواست پیگیری آن را داده ایم.



تصویب بودجه 25 درصدی افزایش حقوق بازنشستگان

عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی از تصویب مصوبه بودجه مربوط به افزایش حقوق 25 درصدی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان در هیات امنا خبر داد و گفت: این افزایش همزمان با حقوق تیرماه به حساب بازنشستگان واریز می شود.

به گفته وی متن کامل بودجه سازمان تأمین اجتماعی 18 خرداد به هیات امنا ارسال شد و اولین جلسه بررسی آن 21 خرداد با حضور اعضای هیات امنا ، هیات مدیره و معاون اداری مالی و مسئولان بودجه سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد و جلسه دوم نیز بدلیل حساسیت بحث 28 خرداد برگزار و طی آن مصوبه افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان به تصویب رسید.

به گفته اعتماد زاده ، افزایش حقوق بازنشستگان همزمان با حقوق تیرماه بصورت یکجا به حسابشان واریز خواهد شد.

تصویب افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 700 هزار تومان

پس از این انتقادها در نهایت هیات امنای سازمان با افزایش 700 هزار تومان حقوق بازنشستگان موافقت کردند بطوریکه دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی از تصویب افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به 700 هزار تومان خبر داد و گفت این مبلغ شامل بازنشستگانی می شود که 30 سال سابقه کار دارند.

تصویب حداقل حقوق بازنشستگان به 700 هزار تومان در جلسه روز گذشته هیات امنای تامین اجتماعی به تصویب رسید و براین اساس بازنشستگانی که 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از این پس کمتر از 700 هزار تومان دریافت نخواهند کرد.

تدوین تعرفه های درمانی مراکز ترک اعتیاد

معاون مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در این هفته از تدوین تعرفه های درمانی مراکز اقامتی اعتیاد خبر داد و گفت که این تعرفه ها بزودی به استانها ابلاغ می شود.

کاظم نظم ده افزود: تعرفه های درمانی مراکز اقامتی و مراکز اجتماع درمان محور ترک اعتیاد تدوین شده است که به زودی به استان ها ابلاغ می شود.

وی عنوان کرد تعرفه مراکز اقامتی و کمپها در سال جاری ماهانه 400 هزار تومان و مراکز اجتماعی درمان محور تعرفه هر سه ماه آنها 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است که البته برای رفع مشکلات مردم قرار است تا 350 هزار تومان یارانه به آنها تعلق گیرد.

وی تاکید کرد تعرفه های تدوین شده برای اعلام نظر نهایی به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال شده و قرار بوده تا نیمه خردادماه پاسخ داده شود اما تا کنون هیچ اظهار نظری از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان بهزیستی اعلام نشده است.

راه اندازی مراکز اقامتی ترک الکل

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز در هفته جاری از افزایش مصرف مشروبات الکلی در کشور خبر داده و گفت مجوز تاسیس مراکز اقامتی ترک الکل از سوی شورای اجتماعی وزارت کشور به سازمان بهزیستی داده شده است.

فرید براتی سده افزود با توجه به اینکه مجوز تاسیس مراکز ترک الکل به بهزیستی داده شد و همچنین گزارشات و تحقیقات انجام شده و پایان نامه های دانشجویان نشان می دهد که مصرف الکل در کشور زیاد شده است و از سوی دیگر بیشترین ماده مصرف روانگردانها نیز الکل است و بر همین اساس با مصوبه شورای اجتماعی وزارت کشور مراکز اقامتی ترک الکل از سوی سازمان راه اندازی خواهد شد.

وی تاکید کرد بر اساس مصوبه قرار است مراکز اقامتی کوتاه مدت بستری و میان مدت راه اندازی شود اما در سال جاری ما قصد داریم مراکز اقامتی کوتاه مدت را زیر نظر متخصصین و تیم روان شناسان و ... در چند استان کشور راه اندازی کنیم که البته تمامی این موارد در صورت تخصیص منابع کافی اتفاق می افتد و ممکن است اسم این مرکز در آینده تغییر کند.

براتی افزود تحقیق انجام شده نشان می دهد 8.2 درصد افراد 15 تا 45 سال شهر تهران حداقل یک بار مصرف شیشه را تجربه کردند که 13.4 درصد مصرف کنندگان زن بودند و همچنین 71.7 درصد این آمار نیز مربوط به مصرف کنندگان شیشه 15 تا 25 سال بوده است.

توانمندسازی خانواده های کودکان کار

مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در هفته جاری از توانمند سازی خانواده های کودکان کار خبر داد و گفت: در جهت حمایت از کودکان کار و خانواده های آنان چندین مراکز در استانهای مختلف راه اندازی شده است.

ولی الله نصر افزود با توجه به اینکه اغلب کودکان کار بدلیل نیاز خانواده هایشان دست به این کار می زنند به همین دلیل با کمک مددکاران قصد داریم با ایجاد مراکزی زمینه حمایت از خانواده های آنان را فراهم کنیم.

مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در گذشته نمونه ای از مراکز حمایت از کودکان کار در استان خراسان رضوی راه اندازی شده بود ، تاکید کرد: در این مرکز امکان کار و فعالیت برای کودکان کار با پوشیدن لباسهای متحدالشکل فراهم می شد اما در مراکز حامی کودک و خانواده کار برای این کودکان در نظر گرفته نشده است.