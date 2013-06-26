تلاش بی نتیجه برای شروع زودهنگام شورای چهارم/ افزایش 20 درصدی کرایه اتوبوس و مترو

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر این هفته افزایش 20 درصدی بلیت مترو و اتوبوس که پیش از این در شورای شهر تهران به تصویب رسیده بود اجرایی شد .

بر این اساس قیمت بلیت تک سفره 4500 ریال و قیمت بلیت دو سفره 6500 ریال تعیین شده و نرخ بلیت تک سفره و دو سفره در سال گذشته به ترتیب 3500 و 5500 ریال بوده است.

کارت‌ بلیتهای اعتباری مبلغ‌دار نیز شامل افزایش قیمت شده‌ است و شهروندان می‌توانند همچنان از کارت بلیت‌های اعتباری مبلغ‌دار بدون محدودیت زمان بهره‌مند شوند.به ازای فروش هر بلیت اعتباری مبلغ‌دار مبلغ 12000ریال به عنوان ودیعه به صورت نقدی از خریدار دریافت و بنا بر تقاضای وی میزان مبلغ درخواستی در کارت اعتباری شارژ می‌شود.

در این هفته شهردار تهران از افتتاح خط 3 مترو در آینده نزدیک خبر داد. این خط از دورترین نقطه شهر در آزادگان و ابتدای اتوبان ساوه آغاز می شود و به ایستگاه شهید بهشتی وصل می شود و از مرکز شهر عبور می کند.

همچنین جمعی از نمایندگان مجلس با همراهی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها طرحی دو فوریتی را برای تعیین تكلیف زمان دقیق پایان كار شورای سوم شهر و روستا و آغاز به كار شورای چهارم از 25 تیرماه به هیئت رئیسه ارائه دادند که به تایید نمایندگان مجلس نرسید .

این هفته تعطیلات شورای شهر تهران همچنان ادامه داشت که برخی آن را تلاش برای پایان زودهنگام شورای سوم می دانستند .

این هفته سید جعفر تشکری هاشمی،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جمع گروهی از اساتید علوم اجتماعی افزود: در کشور ما رانندگان با آموزش مختصر گواهینامه رانندگی دریافت می کنند اما نه تنها افراد پیاده‌ بلکه راکبان موتورسیکلت نیز هیچ گونه آموزشی نمی‌بینند و با این وسیله نقلیه دوچرخ جان خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که سیاست مدیریت شهری در تهران بر خلاف گذشته‌های نه چندان دور که خودرو بر انسان مقدم بود، تقدم انسان بر خودرو است، اظهار کرد: شهر انسانی، شهری است که حقوق انسان‌ها در آن رعایت می‌شود و نظم و انضباط در آن برقرار است و شهروندان آن با آرامش، ایمنی و روانی در شهر خود زندگی کرده و به رفت و آمد می‌پردازند.

این هفته در ادامه رایزنی ها برای انتخاب شهردار آینده محسن هاشمی یکی از اصلی ترین گزینه ها برای تصاحب کلید مدیریت پایتخت گفت :اینكه من شهردار باشم یا نباشم بسته به نظر شورای شهر چهارم دارد. این كار درستی نیست كه مرا شهردار بنامید.

همچنین در این زمینه علیرضا دبیر عضو شورای سوم و چهارم شورای شهر تهران گفت : هم اكنون صحبتها برای انتخاب شهردار تهران آغاز شده و حتما سطح توقع مردم بسیار بالاست و مانند هشت سال پیش نیست و بعد از اقداماتی كه دكتر قالیباف در تهران انجام داده بدون تعارف مردم انتظار ویژه ای از شورا دارند و معتقدم دكتر قالیباف حتما باید یكی از گزینه های شهرداری آینده تهران باشد .

این عضو شورای شهر در خصوص اقبال مردم از شهردار ماندن قالیباف گفت: ما در شورا ستاد شورایاری ها را داریم كه 5 تن از اعضای شورا عضو آن هستند و من نیز ستاد پهنه جنوب را دارم و به دلیل این كه فرد پاسخگویی هستم روزی 3 تا 4 بار موبایل خود را شارژ می كنم ، واقعیت این است كه شورایاری ها ، مدیران محلات و سایرین این نظر دارند و ما را تحت فشار گذاشتند تا قالیباف شهردار بماند و ما هم صحبتهایی داشتیم، به هر حال ایشان از پایان انتخابات سر كار خود حضور داشتند و تا شهریور ماه نیز شهردار قانونی تهران هستند، البته ایشان هم اگر بخواهند بمانند باید از شورا را ی اعتماد بگیرند و بزرگان شورا مانند آقایان طلایی، سروری، حقانی، مسجد جامعی، چمران، حكیمی پور باید صحبت كنند و نظر سنجی انجام دهند و به نظر من حتما باید یكی از گزینه ها قالیباف باشد و اگر ایشان نیز گفتند كه خسته اند باید حتما با وی گفتگو و ایشان را متقاعد كرد.

.

