طرح بررسی و مبارزه با بیماریهای دامی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی به اجرا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین حکیمی با اعلام این خبر گفت: این امر با توجه به تفاهم نامه همكاري بین سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور ) انجام شد که در زمینه كنترل بيماريهاي واگير بين جانوران وحشي و اهلي، ساير امور مربوط به بهداشت حيوانات و همچنين كنترل دامهاي ورودي به منطقه بر اساس تعداد مندرج در پروانه چرا است.

وی افزود: اكيپ مشترك محيط زيست ، دامپزشكي و منابع طبيعي جهت بررسي وضعيت سلامت دامهاي اهلي ورودي به منطقه حفاظت شده البرز جنوبي تشكيل شد.



حكيمي با اشاره به برنامه بازدید از مناطق گفت: در اولين برنامه بازديد مشترك که در منطقه کندوان به منظور بررسي وضعيت بيماري دامهاي مستقر به ویژه بيماريهاي مشترك بين انسان و دام انجام شد ، پس از معاينه تعدادي از گله ها يك مورد مشكوك به بيماري آنتروتوكسي در يك راس گوسفند مشاهده شد و پس از ذبح و كالبد شكافي مورد بيماري توسط دامپزشك مورد تاييد قرار گرفت و موضوع به صاحب گله جهت انجام اقدامات پيگيرانه از جمله واكسيناسيون به منظور جلوگيري از سرايت بيماري به ساير گله ها تذكر داده شد.



وی یادآور شد: بيماري آنتروتوكسمي كه به آن بيماري پرخوري يا قلوه نرمي گفته مي شود به فرم هاي فوق حاد، حاد و تحت حاد در دام بروز می کند.

حکیمی با بیان اینکه يكي از عوامل اصلي بروز بيماري آنترو توكسمي در بين دامهاي سبك، نوع جيره غذايي و تغيير ناگهاني در جيره غذایی است، افزود: این بيماري واگيردار نبوده و در زمره بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان نیست و با واكسيناسيون دام­ها با واكسن آنتروتوكسمي مي­ توان از بيماري جلوگيري كرد.