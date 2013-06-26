به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده با بیان اینکه شعر جذاب، با معنا، روان و پر از واژه های خاص شیرازی، یکی از میراث گرانبهای این شهر است، اظهار داشت: سرودن این اشعار و تنظیم و ترسیم اصول و قواعد ادبی کار هر شخصی نیست که این تصویرگری کلامی یکی از نقاط عطف شیراز است.

وی افزود: بر همین اساس از سال 91 با همکاری و درخواستی که از اساتید پیشکسوت انجام شد، چند انجمن شهر با لهجه های شیرازی، انجمن شعر دفاع مقدس، انجمن شعر فارسی و ... در حوزه معاونت و در مرکز شیرازشناسی به عنوان یکی از مراکز پاس دارنده فرهنگ و ادب فارسی راه اندازی شد.

معاون فرهنگی و اموراجتماعی شهردار شیراز با اشاره به اینکه در طول سال 2 نشست صمیمی بین معاونت و اساتید پیشکسوت برگزار و آخرین وضعیت انجمن، نیازها و انتظارات متقابل بحث و بررسی می شود، گفت:

در آخرین جلسه معاونت فرهنگی ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شده، موارد موردنیاز پیش روی انجمن را بررسی کرد.

فرخ زاده با بیان اینکه میهمان ویژه این جلسه دکتر نفیسی بود، عنوان کرد: یکی از انتظارات مطرح شده توسط این حوزه معاونت، همکاری و سازماندهی تمامی گروه های هنری توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب خانه هنرمندان بود.

وی افزود: بهترین مرجع راه اندازی انجمن هنرمندان هستند و ما هم در کنار آنها برای تامین بخشی از امکانات و رایزنی های اداری خواهیم بود.

معاون فرهنگی و اموراجتماعی شهردار شیراز اظهار داشت: معرفی شیراز و آثار آن در سطح بین الملل به ویژه پیمانهای فرهنگی بین المللی شیراز در قالب خواهر خواندگی پیمان اکو، یونسکو و میراث فرهنگی معنوی (ICCN) توسط هنرمندان و مترجمان و دست اندرکاران فضای مجازی و نیز تورگردانان و آژانس های گردشگری از امور مهمی است که امروز مغفول مانده و نیاز به توجه اساسی دارد.

فرخ زاده ادامه داد: درخواست معاونت فرهنگی در این جلسه برای ایجاد کارگروهی از پیشکسوتان به منظور ارزیابی چهره های ماندگار هنری شهر شیراز و معرفی برای تجلیل از آنها در مناسبتهای پیش رو بود.

وی اظهار داشت: از دیگر مصوبات این جلسه برپایی رایگان نمایشگاه آثار تجسمی در نگارخانه آبگینه، نشر چند جلد کتاب با موضوعات میراث فرهنگی معنوی و سنتهای شیرازی و در صورت امکان با ترجمه زبان های مختلف، اختصاص نیم صفحه از هفته نامه شهر راز به خانه شعر مرکز شیرازشناسی و تجلیل از 5 شاعر پیشکسوت با تشخیص خانه شعر در طول سال از جمله مصوبات این جلسه بود.

فرخ زاده خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین حمایت از پژوهش با موضوع میراث فرهنگی معنوی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز، برگزاری نشست های تخصصی در قالب همایش و سمینار و بررسی درخصوص اساسنامه مرکز شیرازشناسی در حوزه ادبیات و ارائه نظرات و ارسال به هیئت مدیره سازمان فرهنگی اجتماعی جهت تصویب توسط اعضا خانه شعر مرکز شیرازشناسی به تصویب رسید.