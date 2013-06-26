به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی خارگ، عملیات امدادرسانی به یک فروند موتور لنج باری توسط دو فروند شناور صیادی با موفقیت انجام شد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، در پی اعلام اضطرار فرمانده موتور لنج باری با مرکز جستجو و نجات خارگ مبنی بر از کار افتادگی موتور و آبگرفتگی شناور، پیام فوق و ضرورت امداد رسانی به شناور حادثه دیده به صورت متناوب از سوی مرکز جستجو و نجات جزیره خارگ بر روی کانال 16 VHF پخش شد.

علی ابراهیم‌زاده اضافه کرد: دو فروند شناور صیادی به نام‌های رمضان 8 و عمار که در منطقه مشغول به صیادی بودند به محض دریافت پیام به موقعیت اعزام شدند و خوشبختانه ساعتی بعد با اعلام رفع مشکل و تخلیه آبگرفتگی، شناور مذکور به مسیر خود به سمت مقصد ادامه داد.