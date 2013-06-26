جامعه پرستاری در شوک/ روزگار شیرین پرستاران در پایان عمر دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، پرستاران تلاشگر کشور در این سالها به شدت از شرایط حاکم بر حرفه پرستاری گلایه مند و ناراضی بودند. چرا که وضعیت به گونه ای بود که هیچ روزنه امیدی برای ادامه فعالیت در این عرصه وجود نداشت. اما به یکباره، دولت دهم که روزهای پایانی خودش را سپری می کند در اقدامی عجیب و غیرمنتظره، 5 مصوبه را برای بهبود شرایط کاری پرستاران تصویب کرد که جامعه پرستاری هنوز از این مصوبات در شوک به سر می برد.

صدور پروانه کار پرستاری

احمد نجاتیان عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: مصوبه هیئت دولت در خصوص صدور پروانه کار توسط سازمان نظام پرستاری بزرگترین دستاورد در حوزه پرستاری کشور است که باید از زوایای مختلف علمی و حرفه ای بررسی شود.

صدور پروانه کار یا گواهی صلاحیت حرفه ای در اکثر کشورهای جهان برای پرستاران صادر می شود و ایران از معدود کشورهایی بود که پرستاران آن فاقد پروانه کار بودند.

مدیر امور بین الملل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: این نقص جدی را همواره کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و شورای بین المللی پرستاری متذکر می شدند از این رو در کشور باید نهادی متولی این کار باشد تا خدمات پرستاری با کیفیت تری ارائه شود با این مصوبه این نهاد تصمیم گیری و تنظیم کننده مقررات پرستاری ایجاد شد.

نجاتیان اضافه کرد: تنظیم قوانین و مقررات یک بحث جدی است که همواره در دنیا در حال اجراست. هدف اصلی از صدور پروانه کار نیز اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت پرستاری به مردم(گیرندگان خدمت) است و مهمترین موضوع در این مصوبه مردم و ارائه خدمات کیفی است. اما در مرحله نخست برداشت این است که صدور پروانه دادن امتیاز به پرستاران است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: بحث جدی در صدور پروانه کار بررسی سوابق خدمتی است احتمالاً پرستاران به درجات مختلف به خطاهای شغلی دچار می شوند که این خطاها و موارد انضباطی در پروانه کار آنها درج می شود. اگر هنگام ارائه خدمات آسیبی به بیمار وارد شود و مراجع انضباطی آن را تایید کنند. بدون شک باید این مسئله در صدور پروانه کار آنها تأثیر داشته باشد و البته همه این موارد به ارائه خدمات با کیفیت پرستاری کمک می کند.

ماجرای 5 مصوبه پرستاری

محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری از دولت دهم به خاطر تصویب 5 مصوبه تاریخی برای پرستاران تقدیر کرد و گفت: دولت دهم در جلسه ای با حضور محمود احمدی نژاد در تاریخ هشتم خرداد امسال 5 مصوبه برای پرستاران تصویب کرد که شامل تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، عضویت سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و سلامت، صدور پروانه کار برای پرستاران، تصویب اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تصویب ایجاد دورههای تخصصی پرستاری در سازمان نظام پرستاری بود.

وی گفت:‌ شکل گیری معاونت پرستاری در وزارت بهداشت یکی از اهداف تشکیل سازمان نظام پرستاری بود که خوشبختانه در این دولت تحقق پیدا کرد و حضور آقای فلاحی که یک فرد صاحبنظر در حرفه پرستاری است نیز در این سمت نیز مایه خرشحالی است که امیدواریم این سنگر را حفظ کند تا کارآمدی حرفه پرستاری ارتقا پیدا کند و نگاههای سیاسی و غیر سیاسی و تغییر و تحولات به این جایگاه آسیب نزد.

میرزابیگی افزود: 8 سال پیش که سازمان نظام پرستاری، سازمانی نوپا بود در سال 84 سالانه 4 تا 5 هزار پرستار در کشور فارغ التحصیل می‌شدند، 40 هزار پرستار بیکار داشتیم و متوسط حقوق آنها 130 هزار تومان بود، تجمعات و تحصن‌های زیادی برای پیگیری مطالبات پرستاران بود که خوشایند ما نبود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد:‌ اما در 8 سال گذشته با همکاری دولت و مجلس چند قانون مهم برای پرستاران تصویب شد، قانون ارتقای مسیر شغلی پرستاران، قانون ارتقای بهره‌وری خدمات پرسنل بالینی که خودش در بر گیرنده 5 قانون است، اصلاح قوانین استخدامی پرستاران هم در قانون برنامه توسعه و هم در مصوبه ای که به استخدام 23 هزار پرستار منجر شد، همچنین قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از جمله این قوانین و مصوبات مهم بود.

وی گفت:‌ در مورد جایگاه مدیریتی پرستاران نیز در سال 84 یک اداره در معاونت سلامت وزارت بهداشت داشتیم که در سال 88 به مشاور وزیر در امور پرستاری در سال 89 به قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری و امسال به معاون پرستاری وزیر بهداشت ارتقا پیدا کرد. در تصویب همه این مصوبات البته سازمان نظام پرستاری نقش اساسی و پیگیری جدی داشت.

میرزابیگی افزود: تصویب صدور پروانه کار پرستاران، عضویت سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و سلامت و مجوز برگزاری دوره‌های تخصصی پرستاری نیز از تصمیمات مهمی بود که هشتم خرداد امسال در دولت تصویب شد.

معاونت پرستاری سرنوشت پرستاران را متحول می کند

بهدخت كیا عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: تصویب 5 مصوبه پرستاری اخیر توسط هیئت دولت، پرستاران را شگفت زده کرد و ایجاد معاونت پرستاری سرنوشت پرستاران را متحول می کند.

وی افزود: ایجاد معاونت پرستاری در وزارت بهداشت از آرزوهای دیرینه جامعه‌ پرستاری بوده است. در سال‌های اخیر جایگاه پرستاران در وزارت بهداشت روز بروز کم‌رنگ‌تر می‌شد كه با توجه به وسعت حضور پرستاران در نظام سلامت نیاز به این معاونت همواره احساس می‌شد.

كیا ادامه داد: اما متأسفیم چرا رئیس جمهور که این چنین به مسائل پرستاران اشراف دارند در روزهای پایانی فعالیت دولت خود به این امر مهم پرداختند و افسوس می‌خوریم که چرا این مصوبات در سالهای پیشین با توجه به اصرار سازمان نظام پرستاری و جامعه‌ پرستاران به اجرا در نیامده بود.

وی گفت: رئیس جمهور با دیدگاه مثبتی که به پرستاران دارد، می‌توانست در دوره‌ فعالیت خود بسیار موثرتر واقع شوند، با این‌حال از بذل توجه ایشان نسبت به این جامعه سپاس گذاریم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری در خصوص پروانه RN یا "تایید صلاحیت شغلی" به عنوان یکی از مطالبات پرستاری، ادامه داد: نیاز آن را کاملاً احساس می‌کردیم؛ چون داشتن پروانه‌ شغلی سبب ارتقای کیفیت بالینی کار پرستاری و عدم دخالت افراد غیرحرفه‌ای در این شغل می‌شود که تصویب آن مایه‌ دلگرمی پرستاران است.

كیا درباره مصوبه‌ حضور نماینده‌ نظام پرستاری در شورای‌عالی بیمه نیز گفت: تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که پس از سال‌ها هنوز به اجرا در نیامده است اکنون نیز به سد شورای‌ عالی بیمه ختم شده است که حضور نماینده‌ نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و توجیه این طرح می‌تواند به اجرا شدن آن کمک کند و گوشه‌ای از مشکلات پرستاری حل شود و پرستاران در موقعیت متناسب با ارائه خدمتشان قرار گیرند.

وی افزود: برای برطرف كردن مشکلات پرستاری، تیم مدیریتی وزارت بهداشت و درمان که به‌صورت یک بعدی فعالیت می‌کند باید تغییر سیاست داده و از با حضور همه گروه‌های تیم درمان، تشکیل شود تا وسعت دید وزارتخانه از یک بعد نگری در آید و در جهت برطرف كردن معضلات همه‌ گروه‌های تیم درمان فعالیت كند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری اظهار امیدواری كرد با تصویب این مصوبات که برای احقاق حقوق پرستاران است و با اجرا كردن آنها، فضایی فراهم شود تا پرستاران در تیم سلامت از جایگاه عادلانه‌تری برخوردار شوند و انگیزه‌ ارائه خدمات پرستاری افزایش یابد.

مصوبات دولت در سابقه پرستاری تاریخی بود

شمس‌الدین شمس عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان این‌كه مصوبات اخیر هیئت دولت در سابقه پرستاری تاریخی بود، گفت: این مصوبات از خواسته‌های اولیه جامعه پرستاری بود، بطوریکه یكی از دلایل تشكیل سازمان نظام پرستاری ایجاد معاونت پرستاری در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها بود.

وی افزود: اغلب بیانیه‌ها، خواسته‌ها و درخواستها از سال 62 تاكنون تشكیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت بود كه در این دولت به نتیجه رسید و دكتر احمدی‌نژاد آن را تشكیل داد. بدین ترتیب پرستاران در جایگاه مدیریتی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار می‌گیرند و نظام پرستاری هم حضور موثری دارد.

شمس، عضویت در شورای عالی بیمه و سلامت را از دیگر خواسته های نظام پرستاری برشمرد و افزود: تاكنون قدمهای خوبی برداشته شده است اما این 50 درصد راه است و باید زمینه‌های توانمندی، كارآیی و شایستگی‌های پرستاران در مناصب مختلف ثابت شود.