به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهي تبار در كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري استان همدان، عنوان كرد: از اين ميزان 22 طرح به طور كامل به پايان رسيده است.

وي ادامه داد: 19 طرح نيز به علت كمبود اعتباري ادارات به اجرا در نيامده و26 طرح نيز در حال انجام است.

مدير كل دفترآموزش و پژوهش استانداري همدان اظهار داشت: بنا بر قانون بودجه كشور در سال جاري كليه دستگاه هاي اجراي موظف اند يك تا سه درصد از بودجه خود را به بخش پژوهش اختصاص دهند.

الهي تبار با اشاره به لزوم انجام پژوهش هايي در حوزه ازدواج جهت تهيه آمار براي استفاده دركارگروه ازدواج، بيان داشت: بنياد علمي پژوهان در شهرويور ماه سال جاري قصد برگزاري كنفرانس بين الملي برق وكامپيوتر را در استان همدان دارد.

سازمان صنعت ومعدن وتجارت پي گير اجراي طرح پژوهشي خود نبوده است

وي اذعان داشت: سازمان صنعت ومعدن وتجارت پي گير اجراي طرح پژوهشي خود نبوده است.

مدير كل دفتر آموزش و پژوهش استانداري همدان با اشاره به اينكه از مجموع 12 طرح ارئه شده از سوي سازمان جهاد كشاورزي هفت طرح به علت مشكلات مالي به اجرا در نيامده است، گفت: استانداري همدان نيزچهار طرح به دفترآموزش وپژوهش ارائه داده است.

30 درصد طرح هاي پژوهشي با مشكل سوء مديريت مواجه است

الهي تبار اظهار داشت: 30 درصد طرح هاي پژوهشي با مشكل سوء مديريت و يا كمبود اعتبار مواجه است.

طرح هاي پژوهشي بدون هماهنگي معرفي نشوند

وي با اشاره به لزوم هماهنگي با مسئولان رده بالاي نهادها براي ارائه طرح به اين دفتر، عنوان كرد: طرح هاي پژوهشي بدون هماهنگي معرفي نشوند.

مديركل دفترآموزش و پژوهش استانداري همدان با اشاره به اينكه صدا وسيماي همدان مي تواند طرح ها كاربردي تري را به كارگروه معرفي كند، عنوان كرد: در كميته نياز سنجي، بيش از يكصد طرح رد ومورد قبول قرار نگرفت.

وي در پايان با اشاره به سابقه فرمانداري شهر ملاير گفت: وقف توانست محور توسعه شهر ملاير شود.