جزییات رتبه بندی معلمان/ شرط کسب دیپلم برای دبیرستانیها

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای دولت دهم، منتقدان نظام جدید آموزشی همچنان انتقاد نسبت به نظام جدید آموزشی داشته و امیدشان برای اصلاح این نظام به دولت یازدهم است. محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش از جمله این منتقدان است که می گوید: تغییر ساختار نظام آموزشی سطحی ترین برداشت از تدوین سند تحول بنیادین است. بهترین راه برای اجرایی شدن سند تحول و دستیابی به حیات طیبه دانش آموز تغییر در نظام آموزشی تعلیم و تربیت بود و باید تحول از تعلیم و تربیت آغاز می شد.

او معتقد است که نظام فعلی جدید آموزشی یک حرکت دستوری و شتابپزده بود. ابتدا باید اسناد پایین دستی سند همچون اصلاح نظام ارزشیابی، اصلاح نظام مالی- اداری و حتی سند برنامه درسی ملی اجرا می شد و پس از آن اگر نظام آموزشی نیازمند تغییر بود، اصلاح شده و یک پایه به مقطع ابتدایی اضافه می شد.

تغییر تابلوی مدارس در تابستان

همزمان با تغییر نامگذاری پایه های تحصیلی، قرار شد که تابلوهای مدارس نیز تغییر کند. براساس دستورالعمل شورای عالی آموزش و پرورش مدارس راهنمایی باید تابلوهای خود را بنام مدارس متوسطه تغییر نام دهند. به گفته وزیر آموزش و پرورش قرار است این تغییر نام تابلوها در تابستان انجام می شود.به گفته حاجی بابایی، تغییر تابلوی مدارس، ظاهر امر است و در باطن باید مهر، سربرگ نیز تغییر کند و این موضوع در ذهن مردم ماندگار شود.

تصویب اجرای رتبه بندی معلمان

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان برای نحوه رتبه بندی معلمان، هیئت دولت نحوه آن را تصویب و به آموزش و پرورش ابلاغ کرد. با این مصوبه وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر تا سه سال برای اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان اقدام کند.

جزییات نحوه رتبه بندی معلمان

پس از تصویب رتبه بندی معلمان، وزیر آموزش و پرورش بعد از سه ماه سکوت خبری به میان خبرنگاران آمد و در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران آموزش و پرورش پاسخ داد.

حاجی بابایی درباره جزییات نظام رتبه بندی معلمان گفت:در تلاش هستیم تا با کمک مجلس تعریف معلم در چارچوب مدیریت خدمات کشوری نبوده و نظام رتبه بندی معلمان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بگیرد، چرا که توجه به بار مالی نظام رتبه بندی معلمان نامگذاری و نحوه ارتقا باید بخش هایی از آن را دولت باید مصوب می کرد.

با اجرای نظام رتبه بندی معلمان، معلم دارای چهار رتبه مربی - معلم، استادیار- معلم، دانشیار- معلم و استاد- معلم است که بر اساس مصوبه دولت آموزش و پرورش سه سال فرصت دارد تا نظام رتبه بندی را اجرا کند.

به گفته حاجی بابایی با تدوین نظام رتبه بندی معلمان جایگاه معلم مشخص است و کسی شرایط تدریس در کلاس را پیدا می کند که مراحل حرفه ای معلمی را در یک دوره شش ماهه برای ورود به کلاس ببیند ضمن آنکه معلمان از این به بعد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه رجایی و در مواردی خاص از طریق آزمون و کسب گواهینامه حرفه ای استخدام آموزش و پرورش خواهند شد.

توزیع کتابهای جدید التالیف سوم ابتدایی و اول متوسطه در شهریور ماه

مدیرکل دفتر تالیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش از اتمام تالیف کتابهای جدید سوم ابتدایی و اول متوسطه اول خبر داده و گفته است: کتابهای جدیدالتالیف چاپ شده و یا در حال چاپ است و شهریور ماه همزمان با دیگر کتابهای دسی در سراسر کشور توزیع می شود.

با توضیحات محمدعلی جمالی‌فر مشخص می شود که تغییرات کتاب ها با رویکرد برنامه درسی ملی است و با توجه به نظر کارشناسان بر اساس ویژگیهای جسمی، سنی و روانی اعمال شده است.

به گفته جمالی‌فر، معلمان درباره دروس تازه تالیف شده آموزش می بینند. همچنین آنها می توانند با کتاب راهنمای دروس، محتوا و نحوه آموزش را طراحی کنند و ارزیابی دانش آموزان نیز به صورت عملی انجام می شود.

شرط کسب دیپلم برای دبیرستانی ها

با اجرای نظام جدید آموزشی بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی که در مرحله کسب دیپلم هستند، دچار سردرگمی هایی شده اند. به همین دلیل ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اعلام کرده است که دانش آموزان دبیرستانی برای کسب دیپلم باید 96 واحد درسی را بگذرانند.به گفته او در مقطع دبیرستان گذراندن واحدهای درسی همانند دانشگاه است و تا زمانیکه دانش آموز 96 واحد درسی خود را نگذراند، موفق به کسب دیپلم نمی شود و این موضوع هیچ ارتباطی با نظام جدید آموزشی ندارد.

توزیع سبد کالای فرهنگیان ویژه ماه رمضان از هفته آینده

همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، دولت سبد کالای ویژه ای را برای کارمندان خود در نظر می گیرد که فرهنگیان نیز از این مستثنی نبوده و به همین دلیل نیز مدیرعامل اتحادیه مصرف فرهنگیان از توزیع سبد کالای یارانه ای ماه رمضان از هفته آینده در میان فرهنگیان خبر داد.

محمد جلیلیان به مهر گفته است: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، سبد کالای خانوار به فرهنگیان همانند سایر اقشار کارمند داده می شود. این سبد شامل 5 کیلو مرغ منجمد، 5 کیلو شکر، 10 کیلو برنج مرغوب، 5 بطری روغن مایع است.این اقلام با 30 درصد قیمت کمتر از مصرف کننده در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد.

به گفته جلیلیان، هماهنگی های لازم با اتحادیه های سراسر کشور و وزارت آموزش و پرورش و ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و از روز شنبه (8 تیر) فرهنگیان در سراسر کشور می توانند با مراجعه به تعاونی های مصرف فرهنگیان، سبد کالای خود را دریافت کنند. همچنین در تهران 8 شعبه تعاونی مصرف آماده تحویل سبد کالای فرهنگیان هستند.