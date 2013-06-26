واژگوني مهمترین دلیل 50 درصد سوانح رانندگي فوتي و جرحي استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا ميرزايي پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران در محل فرماندهي نيروي انتظامي استان سمنان گفت: بستن كمربند ايمني هنگام وقوع حادثه به خصوص هنگام واژگوني وسيله نقليه، مانع پرت شدن سرنشين به بيرون خودرو مي شود و نقش كليدي در كاهش صدمات و تلفات دارد.

وي افزود: در محورهاي كويري استان سمنان به ويژه جاده شاهرود - سبزوار، واژگوني بيشترين حادثه منجر به فوت رانندگي است كه استراحت به موقع، نقش اساسي در پيشگيري از بروز اين سانحه دارد.

كلاه ايمني ميزان شدت ضربه مغزي را تا چهار برابر كاهش مي دهد

به گفته فرمانده انتظامي استان سمنان بر اساس ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، همراه داشتن گواهينامه رانندگي، كارت خودرو، بيمه نامه معتبر شخص ثالث و كارت معاينه فني براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آن مي گذرد هنگام رانندگي الزامي است.

ميرزايي با اشاره به نقش كلاه ايمني در كاهش چشمگير صدمات و جراحات وارده به سر در تصادفات موتورسيكلت نیز گفت: این وسیله ایمنی ميزان شدت ضربه مغزي را تا چهار برابر كاهش مي دهد.

وي با اشاره به اجراي مرحله نخست طرح تابستانه پليس راه، از عموم مردم خواست براي پيشگيري از هرگونه حادثه اي، هشدارهاي پليس را جدي بگيرند.

فرمانده انتظامي استان سمنان در خاتمه، افزايش ايمني و آرامش براي مسافران را مهمترين هدف طرح تابستانه پليس راه عنوان كرد و گفت: مرحله نخست اين طرح از ۱۸ خرداد آغاز و تا ۱۸ تيرماه ادامه دارد.