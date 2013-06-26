موفقيت دستگاه قضا بدون همكاري پليس ميسر نمي شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سياوش پور ظهر چهارشنبه در ديدار با جمعي از مسئولان انتظامي استان سمنان به مناسبت فرارسيدن هفته قوه قضاييه، تحقق حماسه سياسي كه نمادي از دموكراسي و مردم سالاري واقعي بود را تبريك گفت و با بيان اين كه هيچ تفاوتي بين دستگاه قضا و نيروي انتظامي قايل نيستیم، تاكيدكرد: اين دو دستگاه درهم تنيده شده اند.

وی از عدالت و امنيت به عنوان مهمترين بخش حكومت اسلامي ياد كرد و اظهار داشت: سربلندي و موفقيت هاي دستگاه قضا، بدون همكاري نيروي انتظامي ميسر نمي شود.

رئيس كل دادگستري استان سمنان، افزود: پليس جمهوري اسلامي، امروز نيرويي فرهنگي، جامعه شناس و مردم شناس است و علاوه بر اين افسران پليس در سطح استان، نيروها و مديران پاكي هستند به گونه اي كه در طول خدمتم در استان، هيچ موردي از رفتار خلاف شرع ماموران پليس به گوشم نرسيده است.

وي از فعاليت 103 قاضي در سطح استان سمنان خبر داد و تاكيد كرد: مشكلات با همدلی و صفا در سطح استان حل و فصل مي شود.

فرمانده انتظامي استان سمنان نيز در اين ديدار، ضمن گرامي داشت ياد و خاطره شهيد بهشتي و ديگر شهداي 7 تير، آغاز هفته قوه قضاييه و سالروز ولادت حضرت مهدي(عج) را تبريك گفت.

سردار محمد رضا ميرزايي همچنین، حمايت و هم پوشاني در ماموريت ها را اقدامي موثر در پيشگيري از جرايم عنوان كرد و گفت: خوشبختانه تعامل كنوني دو دستگاه، زبانزد است.

به گفته وی، حمايت هاي دو جانبه، در واقع باعث افزايش امنيت مي شود و ارتباط دوستانه موجود، مايه افتخار است.

ميرزايي در پايان با اهداي لوحي، فرارسيدن هفته قوه قضاييه را به مسئولان قضايي استان تبريك گفت.