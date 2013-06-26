به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد صالحي بعداز ظهر چهارشنبه در كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري استان همدان، عنوان كرد: ديدگاه مناسبي به وقف در استان همدان وجود ندارد.

وي ادامه داد: پر چالش ترين موقوفات استان در شهر لالجين و كبودرآهنگ قرار گرفته است.

مديركل اوقاف وامورخيريه استان همدان با تاكيد بر اينكه وقف يكي از سنت هاي خوب اسلام است، بيان داشت: درگذشته بيشتر به اين سنت توجه مي شده است.

صالحي بيان داشت: وقف يكي ازسنت هاي اهل بيت(ع) است كه به مسلمانان به يادگار رسيده است.

بايد چهره مهربان وقف را به مردم نشان داده نه چهره خراشيده و مخدوش شده آن را

وي با اشاره به اينكه بايد چهره مهربان وقف را به مردم نشان داده نه چهره خراشيده و مخدوش شده آن را، گفت: براي بررسي علت ديدگاه نادرست مردم نسبت به وقف به دنبال اجراي طرح هاي پژوهشي در اين حوزه هستيم.

بايد غبار از چهره وقف برچيده شود

مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان اظهار داشت: بايد غبار از چهره وقف برچيده شود.

وقف بودن شهر لالجين محرزاست

صالحي با اشاره به اينكه در پژوهش ارائه شده به دفترآموزش و پژوهش استانداري به دنبال چرايي مخالفت مردم لالجين با وقف هستيم، در پايان گفت: وقف بودن شهر لالجين محرز است.

ريس جهاد دانشگاهي استان همدان نيز در اين كارگروه گفت: مستند دوم پخش شده از حسن روحاني بايد جايزه بهترين فيلم كوتاه را بگيرد.

محمدمهدی گودرزی سروش با اشاره به اين كه 30 درصد از راي هاي رئيس جمهور منتخب به علت محتواي خوب اين مستند بود، ادامه داد: دستگاهاي اجرايي در استان بايد سه درصد از كل بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهند.

وي در پايان گفت: برخي ادارات مانند نوسازي مدارس و راه وشهرسازي بودجه ويژه اي براي پژوهش دريافت مي كنند و در ديگر ادرات در نهايت 5 تا 7 ميليون تومان براي انجام پژوهش درون سازماني در نظر گرفته مي شود.