شهادت دکتر بهشتی نقطه عطفی است که نقشه دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبر نگار مهر ، آیت الله محمد حسن اختری ظهر پنج شنبه در مراسم شهدای هفت تیر که در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه با حضور نیروهای نظامی، علمای دینی ، خانواده های شهداو ایثارگران استان کرمانشاه برگزارشد، گفت: حادثه هفتم تیر در حالی توسط دشمنان کور دل انقلاب اسلامی انجام گرفت که روز قبل از این حادثه دل خراش نیزحادثه غیرانسانی دیگری درروز ششم تیرماه در مسجد ابوذر تهران به وقوع پیوست که این حادثه منجر به شهادت عده ای و جانباز شدن حضرت آیت الله خامنه ای شد.

وی با ذکر این که دشمنان اسلام همواره با منطق خشونت در اثبات اهداف خود اقدام کرده اند، گفت: ترور و کشتار شخصیت های با ارزش انقلاب اسلامی ایران از اول انقلاب صورت گرفته و امروز نیز شاهد کشتارشیعیان در کشورهای منطقه برای تحقق خیال باطل نابودی است، که دشمنان اسلام برای جلوگیری از برافراشته شدن پرچم عدال الهی بر عرصه گیتی دارند .

اختری همچنین حادثه روز هفتم تیر را روز شهادت شخصیت ها و ارزش های انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: شهادت نقش آفرینان، شخصیت های ارزشی ایران اسلامی توسط دشمنان این نظام ، نقطه عطفی برای خنثی شدن برنامه های شوم دشمنان در ضربه به اسلام بود.

وی افزود: شهادت شهید بهشتی و یارانش موجب آشکار شدن جریانات نفاق و ضد انقلاب در اسلام بود که باعث شد این سوال پیش آید که چرا دشمنان اهل بیت با قانون منطق پیش نمی روند و ترور شخصیت ها و چهره برجسته جهان اسلام را در دستور کار دارند.

اختری در ادامه به دلاورمردان کرمانشاهی که در راه به ثمر نشستن و حفظ این انقلاب جان خود را فدا کردند، گفت: استان کرمانشاه نیز شهیدان زیادی راتقدیم اسلام کرده و از جمله این شهیدان کرمانشاهی می توان به شهید سرحدی زاده و همچنین آیت الله شهید اشرفی اصفهانی اشاره کرد که به مردم کرمانشاه تسلیت می گوییم.

وی با تاکید بر اینکه شهادت در مکتب اسلام و ادیان الهی به عنوان یک مقام عالی برای رسیدن به کمال محسوب می شود، گفت: از شهادت در دین اسلام به عنوان یک مقام والا یاد شده و در آیات زیادی از قرآن به مسئله شهادت اشاره شده و بر این اساس همه ما معتقدیم که شهید فنا ناپذیر است و نمی میرد.

اختری در ادامه به سخنان شهید بهشتی در هنگام شهادت بعضی از شهدای انقلاب اشاره کرد وگفت: شهید بهشتی همین جملات را در خصوص شهادت بعضی از شهدا گفتند که شهید از دست نرفته وما برای شهید گریه نمی کنیم بلکه گریه ما برای کسانی است که آن ها را به شهادت رسانده اند و ائمه اطهار از شهادت به عنوان کرامت الهی یاد کرده اند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت در خصوص شخصیت بی نظیر شهید بهشتی گفت: او یک مجتهد جامع الشرایط بود که در سنین جوانی به اجتهاد دست یافت وبه اذعان رسانه های دشمن از شهید بهشتی به عنوان مرد قدرتمند ایران و گاه از ایشان تحت عنوان مرد شماره 2 در ایران نام برده اند.

وی ادامه داد: خطر وجود شخصیتی همانند شهید بهشتی بر دشمان آشکار بود و بعد ازمناظره های شهید بهشتی با چهره های مارکسیست و کمونیست که نشان گر تسلط او را بر فقه و منطق اسلامی بود تصمیم بر حذف فیزیکی این شخصیت گرفتند .

آیت الله اختری در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث منطقه اشاره کرد و گفت: حوادثی که در لبنان، سوریه و مصر شاهد هستیم نشان از ترس و واهمه بزرگ استکبار از اسلام است که بعضی از عناصر خود فروخته در لباس جعلی مفتی های اهل تسنن قصد دارند با اسلام مقابله کنند.



