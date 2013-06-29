  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۸ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۵

کاهش 304میلیون مترمکعبی آب سدهای تهران/ ورود آب به مخازن 43درصد افت کرد

کاهش 304میلیون مترمکعبی آب سدهای تهران/ ورود آب به مخازن 43درصد افت کرد

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران با 28 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 784 میلیون مترمکعب کاهش یافت در حالی که این میزان در سال گذشته 1 میلیارد و 88 میلیون مترمکعب بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران 28 درصد کاهش یافت و به 784 میلیون مترمکعب رسید. همچنین حجم آب ورودي به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاکنون 43 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخزن سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته يک ميليارد و 88 ميليون مترمكعب ثبت شده بود. همچنین حجم آب ورودي به مخازن سدهاي تامين كننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون يک ميليارد و 120 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

ميزان آب ورودي به مخزن 5 سد زيرپوشش شركت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته يک ميليارد و 952 ميليون مترمكعب بوده است.

کد مطلب 2084785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها