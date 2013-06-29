کاهش 304میلیون مترمکعبی آب سدهای تهران/ ورود آب به مخازن 43درصد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران 28 درصد کاهش یافت و به 784 میلیون مترمکعب رسید. همچنین حجم آب ورودي به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاکنون 43 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخزن سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته يک ميليارد و 88 ميليون مترمكعب ثبت شده بود. همچنین حجم آب ورودي به مخازن سدهاي تامين كننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون يک ميليارد و 120 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

ميزان آب ورودي به مخزن 5 سد زيرپوشش شركت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته يک ميليارد و 952 ميليون مترمكعب بوده است.