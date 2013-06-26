به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری اظهار داشت: دومین آزمون تربیت مربی حافظان قرآن کریم مازندران که 26 خرداد ماه در امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر برگزار شد،تعداد 42 حافظ حد نصاب نمره راکسب و به مرحله نهایی راه یافتند.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف مازندران افزود: در این آزمون که 80 مربی حافظ سه جز به بالا شرکت کردند و این 42 حافظ مجوز ورود به دوره آموزشی را دریافت کردند در تاریخ 18 تیر ماه بمدت10 روز در دوره آموزشی و تخصصی تربیت مربی حافظان قرآن که از سوی مرکز راهبردی تربیت حافظان قرآن سازمان اوقاف در قم برگزار می گردد شرکت خواهند کرد.

وی اظهارکرد: از این تعداد حافظ قبولشده 38خواهرو 4برادر میباشند و کسانیکه مشروط شدند مددا از آنان آزمون بعمل خواهد آمد.

اجرای نیات واقفان مهمترین وظیفه اوقاف

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران، مهمترین وظیفه اوقاف را اجرای نیات واقفان ذکر کرد. حجت الاسلام ستار علیزاده در مراسم جشن میلاد حضرت مهدی (عج) در امامزاده احمد سلطان خجیرود بلده با اشاره به اهمیت وقف و موقوفات گفت: از مهمترین وظیفه سازمان اوقاف اجرای نیات واقفین خیراندیش است و همه وظیفه داریم موقوفات را حفظ کنیم/

وی افزود : طبق استفتائات همه مراجع و بویژه مقام معظم رهبری( مدظله العالی ) باید به نیات واقفین عمل شود و کسانی که اطلاع دارند و حقوق موقوفات را پرداخت نمی کنند تکلیف شرعی بر آنان است.

حجت الاسلام ستار علیزاده اضافه کرد: اوقاف و امورخیریه نهایت تعامل را با کسانی که با وقف و موقوفه سروکار دارند خواهد داشت و برای تسریع در امورات وقف و موقوفات و بقاع تمام عملیات را در سامانه جامع انجام می دهد که در امورات تسریع می شود.

افتتاح طرح تابستانه نشاط معنوی در آمل

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه آمل از افتتاح طرح تابستانه نشاط معنوی در اين شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسین مهدیان به مراسم افتتاح طرح تابستانه نشاط معنوی با حضور رئيس اداره اوقاف شهرستان آمل، مديران اجرايی ، مسئولان اجرايی و مربیان 10 امامزاده و 250 شركت‌كننده منتخب در طرح نشاط معنوی به اتفاق والدينشان در صحن مطهر امامزاده ابراهيم(ع) در صبح شنبه 8 تیر ماه در امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار می شود.

وی افزود: در اين مراسم حجت الاسلام ستار علیزاده مدیر کل اوقاف و حجت‌الاسلام والمسلمين حسين مهديان، رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان آمل به اهداف و چگونگی اجرای طرح خواهند پرداخت.

مهديان اظهار کرد: مخاطبان طرح نشاط معنوی در سنين 8 تا 18 سال و در سه مقطع ابتدايی، راهنمايی و متوسطه هستند، و آموزش قرآن، روانخوانی، روخوانی، ترجمه، مفاهيم و حفظ قرآن كريم، اعتقادات مذهبی و داستان‌های ائمه معصومين(ع) و برپايی كلاس‌های ورزشی و اردوهای فرهنگی و تفريحی جزو برنامه‌های اين طرح است.

برگزاری همایش متولیان موقوفات غرب مازندران

رشید رضاپور از برگزاری همایش متولیان موقوفات غرب استان مازندران خبر داد. رئیس اداره تحقیق اداره کل اوفاق مازندران گفت: بمنظور آشنایی با آخرین بخشنامه و دستورالعمل و قوانین و مقررات اوقافی و سامانه جامع موقوفات برگزار می شود.

وی افزود: این همایش با حضور متولیان موقوفات شهرهای رامسر، تنکابن، نوشهر، نور، بلده، لاریجان در آستانه مبارکه امامزاده عبدالوافی (ع) کلارآباد تنکابن برگزار می شود.

در این همایش مدیر کل اوقاف مازندران به سخنرانی خواهد پرداخت و به سئوالات و پرسشهای متولیان موقوفات در خصوص مسائل و مشکلات موقوفات پاسخ داده می شود.



احیای موقوفات در حوزه علمیه شیخ فضل الله بلده

مدیرکل اوقاف مازندران در بازدید از حوزه علمیه شیخ فضل اله بلده از احیای موقوفات این حوزه خبر داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده در بازدید از حوزه علمیه شیخ فضل الله نوری بلده گفت: وقف سنت حسنه ای است که اگر در جامعه احیاء شود و فرهنگ وقف ترویج پیدا کند می تواند مشکلات بسیار زیادی را حل کند.

وی با اشاره به وقف های حوزه های علمیه گفت: تفاهم نامه ای با مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان منعقد شد و جلسات تخصصی در این زمینه در حال برگزاری است تا وقف های حوزه های علمیه استان احیا شود.

افتتاح مسجد علی ابن موسی الرضا (ع) آمل

رئیس اداره اوقاف آمل از افتتاح مسجد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) آمل با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال خبر داد.

حجت الاسلام حسین مهدیان گفت: مساجد به عنوان پایگاه اصلی تصمیمات مهم در مملکت اسلامی به حساب می آید.

وی افزود: این مسجد در شب نیمه شعبان با حضور بیش از هزار نفر از مردم ولایتمدار آمل و مسئولان آمل از جمله امام جمعه ،اعضای شورای شهر و رئیس ادارات افتتاح شد.



